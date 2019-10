Rector cumple mandato del Cabildo y difunde resultado de encuesta de la UMSA







11/10/2019 - 20:37:30

Erbol.- Como había mandado el Cabildo de La Paz, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),Waldo Albarracín, difundió este viernes el resultado de la segunda encuesta en materia electoral que realizó esta casa de estudios superiores.



Albarracín utilizó sus cuentas en redes sociales en Facebook y Twitter para lanzar el resultado principal de la encuesta para la carrera presidencial.



“Como lo expresamos ayer en el Cabildo, no nos vamos a someter a la censura de un Órgano Electoral completamente parcializado con el gobierno. Por eso hacemos conocer a la población los resultados de la encuesta de #TuVotoCuenta que cumple a cabalidad los parámetros exigidos”, publicó el Rector.



El Cabildo realizado la noche del jueves autorizó por aclamación que la UMSA difunda los resultados de la encuesta.



La UMSA junto a la Fundación Jubileo presentaron el jueves por la tarde los resultados de la encuesta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin embargo, no se conoce que el ente electoral se haya pronunciado al respecto.



Esta es la segunda encuesta que realiza la UMSA. La primera fue observada por el TSE y la vocal Lucy Cruz, quien aseveró que se trataba de un estudio inválido y que corrían sanciones.



Tras la advertencia del TSE, medios de comunicación optaron por no difundir la encuesta de la UMSA, lo cual fue criticado por el rector Albarracín que lo consideró una “autocensura”.