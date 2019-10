Gustavo Pedraza: El vicepresidente se burla de los bolivianos







11/10/2019 - 20:28:47

Santa Cruz.- El candidato vicepresidencial de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza manifestó en conferencia de prensa que el vicepresidente Alvaro García Linera se burla de los bolivianos al calificar como “cierre de campaña” los cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.



Pedraza manifestó que “como siempre el vicepresidente burlándose de la voluntad ciudadana, burlándose de la expresión democrática de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba. No puede decirse que es un cierre de campaña, porque las manifestaciones que se han dado en los cabildos no tienen nada que ver con los partidos políticos. Es una demanda de todos los bolivianos, de todos quienes creemos en la democracia, y no se trata de apoyar a un partido. Cuando estuvimos en el Cabildo cruceño fuimos como cruceños, con nuestras familias, con nuestros hijos, y así ha sucedido en Cochabamba y La Paz. No es nada de lo que dice el vicepresidente. Ellos siempre minimizando la expresión masiva de la gente en Bolivia”.



Consultado en torno a una eventual pérdida de los dos tercios por parte del MAS en el Senado, Pedraza dijo enfáticamente: “con relación a los dos tercios, en realidad en el estilo que tiene el vicepresidente. El MAS va a perder las elecciones, como perdió el 21 de febrero. No va a perder los dos tercios… eso es realmente grosero. La mayoría de los bolivianos quiere deshacerse de un gobierno autoritario. Quiere terminar con los abusos que se han cometido con la persecución, con la corrupción. Entonces no van a perder los dos tercios, sino que van a perder las elecciones. Eso va a suceder el 20 de octubre. Van a perder el apoyo popular como lo perdieron el 21 de febrero”.



APOYO A LOS CABILDOS



“Hemos observado —dijo— que el día de ayer ha habido manifestaciones políticas sociales en Cochabamba, La Paz y Tarija con un impacto similar al del cabildo que se realizó el día 4 de octubre en nuestro departamento. Esa manifestación democrática complementa la decisión o ratifica la decisión del cabildo cruceño de demandar transparencia, democracia al reconocimiento del voto ciudadano. Se le ha dicho ahora ya en La Paz y también en Cochabamba que Evo Morales tiene que respetar el voto popular. Es una ratificación del 21 de febrero que el gobierno permanentemente quiere dar la vuelta la página. Lo que se ha dado ayer en La Paz y Cochabamba es una manifestación masiva de que la sociedad boliviana no tolerará dictadores en ese país”.



Concluyó indicando que “por lo tanto, nuestro apoyo y nuestra suma como fuerza política a las decisiones que se han tomado en La Paz y Cochabamba y como también al cabildo que se realizó el 4 de octubre”.



MEJORAREMOS LOS SERVICIOS DE SALUD



Consultado sobre el conflicto que mantienen los médicos con el gobierno, anotó: “Queremos manifestar nuestra solidaridad con losmédicos fueron reprimidos de manera violenta en días pasado en la entrada a ViruViru. Queremos decirles a los médicos y a las enfermeras, a todos los trabajadores en saludque cuando nosotros seamos gobierno no van a tener que salir a las calles, no van a tener que ser violentamente reprimidos, sino que vamos a trabajar conjuntamente para mejorar los servicios de la salud, para mejorar las condiciones de vida en las que ahora se desenvuelve la gente. Para nosotros es esencial mejorar el servicio de salud. Y ese el compromiso que asumimos al decirles a los médicos, a las enfermeras que nuestro gobierno protegerá sus derechos pero fundamentalmente canalizará un mejor servicio de salud”.



DESOBEDIENCIA CIVIL



Asimismo, sobre la desobediencia civil emanada de los cabildos, el candidato vicepresidencial de CC expresó que “cuando un gobierno es ilegítimo, cuando una minoría quiere imponer por la fuerza un gobierno, la gente tiene todo el derecho de sublevarse, las leyes lo amparan. Si el gobierno es elegido democráticamente por la mayoría y este gobierno respeta las decisiones de la mayoría, es un gobierno legal y legítimamente constituido. Cuando un gobierno no respeta el voto popular de la mayoría, cuando se burla del voto, cuando hace maña o maneja con fraude los resultados electorales, es un gobierno ilegítimo y la sociedad, los bolivianos, tenemos todo el derecho de rebelarnos contra alguien que quiere imponer su voluntad, que no emerge de la democracia, que no emerge del voto, sino emerge del capricho, de la ambición de poder… Eso no lo vamos a permitir”.



ASAMBLEISTAS DEMÓCRATAS PIDEN VOTO PARA CARLOS MESA



Consultado respecto al pedido de votar por Mesa por parte de algunos candidatos de Bolivia Dijo No, Pedraza señaló que “cada semana hay manifestaciones, hay adhesiones nuevas de fuerza sociales, de fuerzas políticas. Para nosotros eso es muy importante, porque eso es tomar conciencia de que la unidad tiene que ser fortalecida. No nos interesa cuál es el origen o la militancia… nos interesa que la fuerza social o política, coincida con la mayoría de los bolivianos para derrotar el autoritarismo. No tiene nada que ver un vínculo como se ha inferido en anteriores oportunidades, también con el candidato a vicepresidente que decía que nosotros habíamos hecho esa gestión. No tiene absolutamente nada que ver. Son manifestaciones espontáneas que provienen de esta gente que cree en la democracia y que pone a la democracia sobre sus intereses particulares. Estas son las demostraciones más fehacientes de que hay gente en este país que deja de lado sus intereses personal por el bien de la democracia”.