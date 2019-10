Ganaderos afirman que lluvias ayudan a recuperación de ese sector en Beni







11/10/2019 - 20:08:46

Trinidad, (ABI).- El presidente de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), Abdón Nacif, aseguró el viernes que las primeras precipitaciones pluviales que se registran en esa región ayudan a la recuperación del hato en las estancias.



"Llovió bastante en algunas zonas, no fue suficiente para juntar agua, pero fue una bendición de Dios para el tema del pasto, de aquí en adelante el ganado comienza a recuperar porque hay rebrote de pasto", informó a los periodistas.



Recordó que los ganaderos tuvieron problemas por la escasez de agua en algunas provincias, pero en términos generales no se tuvo problemas agudos como años anteriores.



Nacif detalló que de las ocho provincias del departamento, Cercado y Marbán fueron las más golpeadas por el fenómeno climático.



Dijo, asimismo, que según las entidades que monitorean el clima, la sequía continuará hasta el siguiente mes, pero por ahora no se tiene complicaciones extremas.



Las 30 asociaciones de Fegabeni concentran en sus campos cerca de 3 millones de reses que alimentan al país.