30 toneladas de roca sepultan a mineros en Capinota







11/10/2019 - 12:51:06

Opinión.- La Policía estima que hay que remover al menos 30 toneladas de roca y tierra para llegar a los dos mineros sepultados a mediodía del martes, tras el derrumbe de una veta de piedra caliza de la mina Arcani, en Orcoma, municipio de Capinota.



El suboficial Daniel Garabito, de la Policía de Sicaya, informó anoche que el trabajo de búsqueda continuó durante todo el día, pero pese a que están operando cinco palas mecánicas, una oruga y una retroexcavadora, aún no hay resultados por la cantidad de material caído en el derrumbe.



“Los parientes están preocupados, quieren recuperar a sus seres queridos, pero no se pudo. Quizás mañana (por hoy)”, señaló.



Santiago Nina Guzmán, de 59 años, y su sobrino Damián Nina Jayta, de 41, son las víctimas del derrumbe.



Garabito dijo que el trabajo se hace hasta las 18:00 porque la oscuridad no permite continuar.



Wilbert Coria, vecino de los mineros, contó que hay mucha gente trabajando en el lugar y que la Policía no deja acercarse.



Añadió que escuchó comentar que no se sabe el lugar exacto en el que están los sepultados.



Consultado sobre si es la primera vez que ocurre algo así, dijo que ya sucedió “varias veces”. Recordó uno de los hechos más graves, ocurrido hace tres o cuatro años, cuando hubo un derrumbe en la misma mina y murieron cinco personas. La lluvia fue la causa de que se desmoronara la tierra.



En esa ocasión, dijo que llegaron rescatistas del SAR, quienes llevaron unas “maquinitas” especiales para detectar los cuerpos.



El miércoles, los mineros de la zona se mostraron reacios a hablar e impidieron el trabajo de la prensa evitando el ingreso al área.