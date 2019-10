Médicos presentan demanda contra comandante policial por represión







11/10/2019 - 12:45:11

El Día.- El Colegio Médico de Santa Cruz manifestó que presentaron una denuncia en la que demandan al comandante de la policía por la represión que ocurrió el pasado miércoles, cuando los profesionales bloqueaban la entrada a Viru Viru, donde fueron gasificados por los oficiales. Del hecho, seis personas resultaron heridas, dos médicos con un delicado estado tras recibir los perdigones.



Repudio. "Se inició una demanda de parte de asesores legales de nuestra institución, hacia la Policía y el comandante, indicando la agresión que recibimos. Es por ello que haremos una marcha hacia el comando. Señor comandante iremos de formar pacífica, no nos reciba con gases lacrimógenos, ni tampoco con balines. Los profesionales de salud no somos una burla, haremos respetar nuestros derechos", señaló Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico.



Diálogo condicionado. Kadidja Ovando, secretaria de hacienda del Fesirmes, indicó que piden otros interlocutores para el diálogo. "Si la ministra es competente que lo demuestre, han sido siete reuniones, donde ha demostrado su falta de capacidad resolutiva y que no toma decisiones, de que sirve ir si nos trata como muchachos, somos profesionales de calidad", expresó la dirigente. Por su parte, Gabriela Montaño, ministra de salud, manifestó que las puertas al diálogo con los galenos están abiertas. Aseguró que no entendió el motivo por el que los médicos se retiraron de la reunión en Cochabamba.



Huelga de hambre. Los profesionales en salud llevan 52 días en paro indefinido, en Santa Cruz cumplieron 10 días de huelga de hambre, donde actualmente hay 32 huelguistas y fueron dados de baja 28 personas.