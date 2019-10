Quintana: Opositores buscan desconocer por anticipado una eventual victoria del MAS







11/10/2019 - 12:43:06

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió el viernes que la oposición busca "usurpar" el voto de más de 7 millones de bolivianos al incitar a desconocer por anticipado una eventual victoria del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales.



A poco más de una semana de los comicios, el presidente Evo Morales, candidato del MAS, se mantiene en el primer lugar de las encuestas y vencería a los ocho frentes de la oposición sin la necesidad de ir a una segunda vuelta.



"Lo que no es democrático es convocar al desconocimiento de los resultados electorales, porque se están atribuyendo la voluntad popular de todo un país", dijo Quintana en una rueda de prensa en la que condenó el trasfondo político partidario de los cabildos organizados por los opositores.



Los detractores del Gobierno pidieron el jueves en La Paz desconocer los resultados de las elecciones del 20 de octubre si Morales resulta ganador, además de llamar a la desobediencia civil.



"Pretenden usurpar la voluntad general del país ¿No sé cuántos ciudadanos se identifican con las resoluciones del cabildo? Pero un cabildo de 5.000, 10.000 personas no puede sustituir la voluntad democrática de 7 millones de bolivianos", manifestó Quintana.



Por su parte, el viceministro de Coordinación con Movimiento Sociales, Alfredo Rada, dijo que los cabildos que se realizaron en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son una muestra de que en Bolivia existe una plena y absoluta libertad democrática.



"¿Entonces dónde está el régimen autoritario? ¿Dónde está el régimen dictatorial del cual habla alguna gente de oposición?", cuestionó.



A nueve días de los comicios, Rada observó que los opositores quieren posicionar la idea de que el "proceso de cambio" que abandera Morales está agotado y que no cuenta con el respaldo de la población.



"Eso es falso, el proceso de cambio y el liderazgo del presidente Evo Morales conserva un fuerte respaldo de la población y un ejemplo de esto es los actos de cierre de campaña del MAS" con masivas concentraciones, dijo.