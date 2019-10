Gobierno garantiza estabilidad en precio de combustibles







11/10/2019 - 11:23:20

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el viernes que el actual Gobierno garantiza la estabilidad en el precio de los combustibles, pero además la ejecución de los proyectos para la autosuficiencia energética del país y la reducción de las importaciones de diésel, principalmente.



"Vamos a hacer biodiesel para sustituir importaciones y no elevar los precios de los carburantes en Bolivia los siguientes cinco años", dijo a propósito de los conflictos en Ecuador por la eliminación de los subsidios a la gasolina para aliviar su abultado déficit fiscal.



Nuestra ruta para enfrentar la balanza deficitaria por la subvención a los carburantes "no es subiendo el precio del combustible arruinando al transportista, al ama de casa, al campesino agricultor, si no es sustituir importaciones", señaló.



En una entrevista con radio El Deber, García Linera explicó que Bolivia apenas usa el 4% de su tierra para la agricultura, por lo que el Gobierno decidió impulsar en los últimos años la producción de biocombustibles en alianza con sectores productivos del departamento de Santa Cruz.



"Consumimos 2.000 millones de litros al año, producimos alrededor de 800 millones de litros, hay que importar como 1.200 millones de litros. Esos 1.200 millones de litros lo podemos ir sustituyendo gradualmente mediante estas formas de biodiesel", acotó.



Luego de los graves incendios en la Chiquitania, el Vicepresidente dejó en claro que la demanda medioambiental es legítima y señaló que hay que darle el "aditamento medioambiental" al modelo de desarrollo de Santa Cruz, el motor agroindustrial del país.



"Protejamos el medio ambiente, protejamos los bosques, por supuesto, pero no detengamos el desarrollo de Santa Cruz, que no se ataque la forma de crecimiento de Santa Cruz. Apenas producimos el 4 por ciento de tierras, hay que seguir produciendo", enfatizó.



Ante la pregunta de que si existe el riesgo de eliminar la subvención a los carburantes en Bolivia, García Linera dijo que eso podría ocurrir si es que entra otro presidente.



"Sí, porque ellos (la oposición) solamente piden recetas al Fondo Monetario Internacional, no tienen ideas, le van a ir a decir al Fondo Monetario qué vamos a hacer y van a decir: privatice, reduzca bonos sociales y eleve los carburantes", remarcó.