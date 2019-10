Muere el cosmonauta soviético Alexéi Leónov, el primero en realizar una caminata espacial







11/10/2019 - 11:03:46

RT.- Alexéi Leónov, el cosmonauta soviético que realizó el primer paseo espacial, ha fallecido este 11 de octubre a los 85 años. La información al respecto fue confirmada por la oficina de prensa del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas ruso.



Leónov nació el 30 de mayo de 1934 en la localidad de Listvianka, en la actual región rusa de Kémerovo. Estudió para convertirse en piloto y en 1960 fue elegido como miembro del primer grupo de cosmonautas.



El cosmonauta realizó la primera caminata espacial de la historia el 18 de marzo de 1965. Leónov estuvo fuera de la nave 23 minutos y 41 segundos y pasó la mitad de este tiempo en movimiento libre a unos 5 metros de ella.



Años después, señalaba: "Al abrir la escotilla vi un cielo lleno de estrellas brillantes y la Tierra completamente redonda. Toda Europa estaba debajo de mí. Había mucho silencio, un silencio absoluto, todo estaba muy quieto. Tenía una sensación muy rara, imposible de imaginar".



"Me sentía bien e iba informando de lo que veía", afirmaba.



Sin embargo, durante el vuelo se enfrentó a un problema, cuando su traje espacial empezó a comportarse inusualmente, hinchándose, lo que dificultaba los movimientos del cosmonauta. "El trabajo se volvió imposible, traté de agarrar las asas [de la escotilla] pero mis dedos no podían sujetarla porque no se ajustaban a los guantes", declaraba.



Entonces, Leónov decidió bajar la presión en el traje y de esta manera logró regresar a la nave.



En julio de 1975, el cosmonauta participó en la misión conjunta de la Unión Soviética y Estados Unidos Apolo-Soyuz y fue comandante de la nave Soyuz 19.



Por sus méritos, fue galardonado con numerosos premios. De esta manera, fue nombrado dos veces el Héroe de la Unión Soviética y recibió varias órdenes "al Mérito por la Patria".