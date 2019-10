Gobierno ayudará a jóvenes constructores a pagar la boleta de garantía de grandes obras







11/10/2019 - 10:30:50

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales informó anoche que se prevé ayudar a las constructoras de jóvenes bolivianos, al pagar parte de las boletas de garantía de grandes obras estatales.



Según el mandatario, el objetivo es que los jóvenes empresarios tengan un impulso adicional para hacer crecer sus iniciativas, principalmente en construcción, tomando en cuenta que una de las trabas que encuentran para adjudicarse grandes proyectos estatales, es en el impedimento de pagar millonarias boletas de garantía.



"El joven profesional que es ingeniero civil o administrador de empresas constituye su empresa constructora especialmente, pero no tiene para la boleta de garantía cuando se adjudica una obra de 3, 4, 5 y 10 millones de bolivianos", informó en entrevista con el programa "Esta casa no es hotel" que se difunde por la red ATB.



Morales dijo que se evidenció que muchos jóvenes profesionales emprendedores que abren sus constructoras, no tienen ni el apoyo de sus familias para garantizar las boletas de garantía y se ven obligados a ser los subcontratados de grandes empresas extranjeras que solo son buenas para adjudicarse proyectos, pero que no tienen ni carretillas.



"Vamos ayudar a esos jóvenes que tienen sus empresas constructoras. Como no tienen ese dinero, en vano están haciendo su empresa. El Estado debe garantizar una parte de la boleta de garantía para que comiencen", subrayó.