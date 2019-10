Fumar menos de 5 cigarrillos al día daña los pulmones casi tanto como fumar un paquete completo







11/10/2019 - 10:28:05

Infobae.- Los funcionarios de salud han argumentado durante mucho tiempo que no hay una cantidad segura para fumar, pero, aun así, muchas personas suponen que prenderse un cigarrillo de vez en cuando “no hace mal”. Un nuevo estudio publicado en la revista Lancet Respiratory Medicine asegura lo contrario: descubrió que fumar solo algunos cigarrillos por día causa un daño pulmonar similar a fumar más de un paquete por día.



El estudio examinó los hábitos de fumar y la salud de más de 25.000 estadounidenses de entre 17 y 93 años. Al inicio, cada persona les dijo a los investigadores cuánto fumaba (así como información general sobre su salud, demografía y estilo de vida) y se les realizó un examen de espirometría, que evalúa la función pulmonar midiendo la cantidad de aire que se puede exhalar en un segundo, así como la cantidad de aire que los pulmones pueden expulsar en total después de respirar profundamente. Luego se realizó un seguimiento de los participantes durante hasta 20 años, en los cuales se les realizó al menos una prueba de espirometría más para evaluar los cambios en la salud pulmonar.



“El consumo de tabaco es un factor de riesgo de seis de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo. Es el único producto de consumo que daña a todas las personas expuestas a él y mata a la mitad de los que lo consumen”, advirtió sobre el consumo de tabaco Hernán Provera, coordinador del Área de Prevención Cardiovascular y Cesacion Tabáquica de INEBA, en diálogo con Infobae.



La función pulmonar disminuye naturalmente con la edad, pero se sabe que fumar acelera el proceso, poniendo a los fumadores en riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras afecciones respiratorias. Y como los investigadores demuestran en el nuevo estudio, casi cualquier cantidad de fumar parece impulsar ese efecto. “Cada cigarrillo tiene 7.000 sustancias tóxicas, 70 de ellas al menos cancerígenas”, aseveró el doctor Marcel Suárez (MN 73796) sobre las consecuencias que trae el hábito.



Cuando comenzó el estudio, aproximadamente 10.000 de los participantes del estudio nunca habían fumado, mientras que 7.000 habían dejado de fumar; 5.800 habían vacilado entre dejar de fumar y no hacerlo; y 2.500 eran fumadores. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que tanto los fumadores antiguos como los actuales tenían una función pulmonar agravada, y no había una gran diferencia entre los pulmones de los fumadores ligeros y los fumadores intensos.



Según el estudio, fumar menos de cinco cigarrillos por día se asoció con aproximadamente dos tercios del daño pulmonar que causa fumar 30 o más cigarrillos por día. Dicho de otra forma, un fumador ligero podría perder casi tanta función pulmonar en un año como un fumador empedernido en nueve meses.



La coautora del estudio, la médica Elizabeth Oelsner del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, dice que el hallazgo debería disuadir a las personas de fumar, pero no debería desalentar a los fumadores actuales a reducir su consumo diario de cigarrillos. Hacerlo puede ser un paso importante para dejar de fumar por completo, y puede traer importantes beneficios para la salud.



El documento también refuerza la creencia convencional de que es mejor dejar de fumar lo antes posible. La función pulmonar de los ex fumadores era peor que la de aquellos que nunca fumaron años, e incluso décadas, después de dejar el hábito. Oelsner sostiene que es posible que los riesgos para la salud relacionados con fumar nunca desaparezcan por completo.



La investigación también demostró que la magnitud de los efectos del tabaquismo sobre la función pulmonar también se redujo después de ajustar factores relevantes como la presencia de enfermedad pulmonar y la exposición al humo de segunda mano, pero las tendencias generales siguieron siendo las mismas.



Al final, Oelsner sostiene que las investigaciones, incluida la suya, respaldan la idea de que la mejor cantidad de fumar es ninguna. “Los mensajes más importantes son, en muchos sentidos, los que ya conocemos: fumar es extremadamente malo para la salud pulmonar y evitar fumar es lo mejor que se puede hacer”, concluyó.



Cuánto tarda el corazón en “limpiarse” luego de dejar de fumar



Dejar de fumar tiene un beneficio inmediato, incluso en los fumadores empedernidos, pero el cuerpo necesita al menos entre cinco y 10 años, y en algunos casos hasta 25, para que el riesgo cardiovascular sea tan bajo como el de una persona que nunca probó un cigarrillo.



Así lo asegura un estudio publicado en la revista Journal of the American Medical Association (AMA), que reveló que los grandes fumadores (aquellos que fumaron al menos un paquete diario durante 20 años) pueden reducir su riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en un 39% en los cinco años siguientes a dejar de fumar.



Pero para conseguir un riesgo al nivel de alguien que nunca haya fumado se necesita mucho más tiempo, un dato que choca con lo que se creía hasta ahora. “La calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica es utilizada actualmente por muchos médicos para ayudar a evaluar el riesgo en sus pacientes. Esta calculadora considera que el riesgo en ex fumadores que lo dejaron hace cinco años es similar al de los que nunca fumaron, que es una duración de tiempo más corta que la que observamos nosotros”, señaló al diario ABC la autora principal del estudio, Meredith Duncan, que dirigió los análisis para la División de Medicina Cardiovascular del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.