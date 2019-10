Oracle cancela contratos en Venezuela por las sanciones de EEUU







11/10/2019 - 10:11:44

Tal Cual.- La empresa estadounidense de Software Oracle informó a sus socios que ya no prestaría más sus servicios comerciales en Venezuela



El sitio web www.bleepingcomputer.com refirió en su portal que Oracle canceló todos los contratos con socios ubicados en Venezuela después que Adobe diera a conocer por primera vez que cancelaría sus servicios en el país.



Según una fuente, los socios comerciales ubicados en Venezuela han estado recibiendo cartas de Marcia Solveria, vicepresidenta sénior, consejero general regional y oficina regional de ética y cumplimiento de Oracle, que indican que la compañía ya no puede trabajar con ellos.



En consecuencia, no debe vender ningún servicio, producto, hardware o software de Oracle a ningún cliente nuevo ni participar en ningún negocio nuevo con clientes existentes. En la medida en que existan obligaciones legales continuas con los clientes existentes, Oracle está evaluando los requisitos e impactos de las leyes y regulaciones de los EEUU según cada caso y realizará seguimientos con quien corresponda.



El destinatario de esta misiva le dijo a BleepingComputer que no están afiliados al gobierno de Venezuela de ninguna manera.



Al igual que Adobe, no está claro por qué Oracle está apuntando a todos sus socios en Venezuela en lugar de solo a las personas asociadas con el “gobierno de Venezuela” tal y como lo exige la orden ejecutiva de EEUU.



Al respecto la empresa proporcionó una carta donde explicaron a bleepingcomputer sus razones para llevar a cabo dicha medida eran que “el gobierno de los Estados Unidos ha aumentado sustancialmente las sanciones contra Venezuela en los últimos dos años. Más recientemente, el 5 de agosto de 2019, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que imponía sanciones adicionales al Gobierno de Venezuela. Como empresa de los Estados Unidos, Oracle está legalmente obligado a cumplir con este pedido”.