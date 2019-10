Familiares de víctimas temen denunciar casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela







El Nacional.- Durante el foro Ejecuciones Extrajudiciales, La matanza como practica de Estado, el equipo de Investigaciones de la ONG Proiuris, presentó un informe sobre el trabajo realizado para ubicar a familiares de las ejecuciones extrajudiciales.



Los abogados encargados de esa actividad hicieron 60 visitas a la morgue de Bello Monte para contactar a los parientes de las victimas.



En 5 meses conocieron de 51 casos pero solo en 30 de las ejecuciones extrajudiciales se estableció comunicación con los familiares de las víctimas.



De ese número de personas solo nueve fueron a Proiuris para contactar a los abogados que los asesorarían en busca de justicia.



Los abogados de la ONG señalaron que hay temor en muchos familiares para denunciar las ejecuciones extrajudiciales.



Los abogados de Proiuris han realizado ocho visitas al Ministerio Público, sin embargo, muchos casos no han tenido respuesta.



Por otra parte, ha habido casos en los que los parientes de las víctimas, por temor, no han querido asistir.



De los nueve casos que aceptaron la asesoría en solo uno fue aceptado. Ese fue el doble homicidio del funcionario de Polichacao, Eligio Duarte y el ex funcionario de ese organismo, Fernando Lira, hecho ocurrido el 6 de marzo pasado, en la Intercomunal de Guarenas.



Los abogados de Proiuris explicaron que a los familiares de las víctimas se les brinda ayuda legal y se les dice que tienen derechos . «Les da miedo porque los amenazan», explicó uno de los abogados.



Cuando llevan los casos a Fiscalía los abogados piden una investigación y respuesta por escrito.



Interponen escritos en Actuación Procesal de el Ministerio Público.



Los procesos están paralizados. Casos denunciados en 2017 y hasta ahora no hay imputados.



Por eso los abogados de Proiuris le dicen a los familiares de las víctimas que esos casos no tienen vencimiento.