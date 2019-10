Diputado pide a la Fuerza Armada venezolana que no siga siendo subalterna de grupos terroristas en la frontera





11/10/2019 - 09:57:28

Infobae.- El diputado Franklyn Duarte es nacido, criado y vive en la zona fronteriza del estado Táchira. Se dirigió a los militares y policías para hablarles sobre lo ocurrido en la sesión de la Asamblea Nacional, donde se discutió un acuerdo para rechazar la presencia de los grupos irregulares armados en territorio venezolano y calificarlos como otro grupo más terrorista que ópera en territorio venezolano. “Los diputados de la revolución Bolivariana se negaron a suscribirlo”, dijo a la vez que agregó que a partir de ahora los llamará cómplices de los grupos terroristas.



“Les puedo decir a los amigos y hermanos de la Fuerza Armada Nacional y de los cuerpos policiales que ya no pueden seguir recibiendo órdenes de quienes usurpan el poder y los tienen a ustedes como subalternos de esos grupos terroristas”, dijo el parlamentario.



“Ustedes señores militares, señores policías y yo, sabemos que la frontera en el estado Bolívar, la frontera en Amazonas, la frontera en el estado Zulia y la frontera en el estado Táchira, es territorio libre para la extorsión, por parte de estos grupos irregulares”, recordó.



Aseguró que “el comunismo revolucionario y socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ampara a esos grupos irregulares. Son ellos los que deciden qué contrabando pasa, ellos deciden cuánto cobran, después esos grupos le llevan (dinero) a ustedes señores militares, de manera que ustedes terminan siendo subalternos de los grupos terroristas que operan en la frontera”.



Ante la intención por parte de sectores del oficialismo de involucrarlo con grupos irregulares y allanarle la inmunidad parlamentaria, dijo que “no es la primera vez que un vocero del comunismo revolucionario y socialista me acusa de tener lazos con paramilitares. Soy claro, cualquier grupo irregular debe ser combatido por la Fuerza Armada Nacional. No tengo nada que ver con grupos terroristas”.



Explicó que como Asamblea Nacional llevan todas estas investigaciones a instancias internacionales y “con eso ratificamos que mientras Nicolás Maduro se mantenga usurpando el poder en Miraflores, es un enemigo para la región y cuidado si no para el hemisferio”.



“Le informamos al mundo entero que Venezuela es la cuna, la sala situacional de diferentes grupos terroristas del mundo. En la frontera operan las FARC, el ELN, el EPL, Los Rastrojos, los colectivos que agrupan a todos los reos que sacaron de diferentes cárceles, a malandros de diferentes barriadas del país, están protegidos por el régimen. En Venezuela le dan control de la zona fronteriza para que extorsionen a cambio de darles a ellos seguridad con las armas cuanto necesiten amedrentar el pueblo o necesiten perseguirnos a quienes queremos un país libre y democrático como es la oposición venezolana”.



La frontera del Táchira, y la que alguna vez fue la más viva de América Latina, es donde hay más grupos terroristas y en las que más se pelean porque es lucrativo tener el control por la extorsión. “La moneda extranjera es lo que se maneja en el Táchira en los municipios como Rafael Urdaneta, Bolívar, Pedro María Ureña y en Boca de Grita; es una cantidad inmensa de dólares y pesos, lo que aumenta la presencia y el enfrentamiento entre los grupos irregulares”.



El PSUV no votó



Duarte consideró que la votación de la fracción del PSUV “ratifica una vez más lo que hemos venido denunciando, que Nicolás Maduro Moros protege grupos terroristas en territorio venezolano. A la bancada comunista, se le cayó el show que tenían montado en las últimas tres semanas hablando del grupo Los Rastrojos.¿Cómo es que estos señores siguen protegiendo a los grupos terroristas en territorio venezolano?”, se preguntó.



Destacó que la mayoría de la Asamblea Nacional con su presidente Juan Guaidó y la bancada de la unidad “rechazamos la presencia de cualquier grupo terrorista llámese Rastrojos, FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación nacional), FBL (Fuerzas Bolivarianas de Liberación), EPL (Ejército Popular de Liberación) o cualquier otro grupo”.



Denunció que contraria a la posición asumida por la bancada opositora “debo decirles que la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela, y esto debemos aclararlo ante el país y el mundo, se abstuvieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque para quienes hoy usurpan el poder hay terroristas buenos y terroristas malos. Cosas como éstas son las que no se entienden, que estos señores sigan protegiendo a los grupos terroristas que operan en territorio venezolano”.



“Es el momento de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales abran los ojos y no sigan recibiendo órdenes de quienes usurpan el poder y de quienes en la plenaria de la Asamblea Nacional así lo dieron a conocer; ellos insisten en proteger a terroristas en territorio venezolano”.



Finalmente felicitó al presidente Iván Duque y a las fuerzas policiales colombianas por la operación que dieron recientemente contra el grupo paramilitar Los Rastrojos. “Cómo nos gustaría en la Asamblea Nacional, cómo poder legítimo, ver una noticia como la que vimos recientemente en canales colombianos donde el presidente Iván Duque, a quién le extendemos nuestra felicitación, dio otro combate contra Los Rastrojos, incautando armamento, personas detenidas, fallecidos en enfrentamiento, cosa que aquí no pasa. Mientras en Colombia se enfrenta a los grupos terroristas, aquí en Venezuela siguen viviendo y operando tranquilamente las FARC, el ELN y los colectivos”.