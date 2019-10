Senador de EE.UU. compara situación de Venezuela con el holocausto







11/10/2019 - 09:37:30

VOA.- “Está ocurriendo otro genocidio en Venezuela”, aseguró en entrevista con Venezuela 360 de la Voz de América, el senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott.



Tras su afirmación, el legislador explicó las razones por las que considera que la situación del país sudamericano es comparable con el holocausto nazi. De manera categórica criticó lo que cataloga como la posición neutral adoptada por la ONU ante la crisis que enfrenta Venezuela.



El senador Scott cuestionó a Naciones Unidas por lo que define como “la falta de acción” para contribuir con una transición pacífica en la nación suramericana.



En la entrevista con Jaime Moreno, el senador de Florida abogó por el incremento de la presión económica al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y aseguró que se debe hacer todo lo posible para que Cuba no siga recibiendo petróleo de Venezuela.



A continuación, el texto completo de la entrevista con Jaime Moreno, de Venezuela 360 de la Voz de América.



JM: ¿Qué más se requiere para tratar de lograr una transición pacífica en Venezuela?



RS: Tenemos que hacer todo lo que podemos para que Maduro se haga a un lado, entonces las sanciones son importantes. Ahora mismo es importante asegurarnos de que no fluya el petróleo entre Venezuela y Cuba, y todos los días debemos pensar qué más podemos hacer para poner más presión sobre Maduro para que salga del poder.



JM: ¿Por qué desde su perspectiva es importante cortar el flujo de petróleo desde Venezuela a Cuba?



RS: Yo creo que la única razón por la que Cuba tiene 20 mil cubanos o cualquiera que sea la cifra de personas apoyando a Maduro en Venezuela, es porque están obteniendo petróleo. Si nos aseguramos de que no reciban de vuelta petróleo, va a ser muy difícil para Cuba continuar el envío de criminales desde Cuba para apoyar Maduro.



JM: La administración del presidente Trump siempre habla de que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Es en este momento una alternativa real hablar de una posible intervención militar?



RS: La opción militar es muy importante en la mesa. Pero el presidente Trump no quiere ir una guerra. Yo no pienso que él quiera una guerra, pero tenemos la opción sobre la mesa, y tenemos que ver la forma de que Maduro salga. Maduro está matando niños. Yo fui a Cúcuta, yo lo vi. Vi a esos pobres niños muriendo de hambre. Es repugnante lo que él está haciendo.



JM: Senador si hay evidencias de lo que está pasando en Venezuela y todos lo saben, ¿Cuál es el rol de la ONU? ¿qué piensa de que ellos se declaren neutrales en esta situación?



RS: La ONU está cruzada de brazos. Las Naciones Unidas están sentadas viendo ocurrir un genocidio. Todos nos enfocamos en el Holocausto, en las cosas horribles que pasaron, en cuántos judíos fueron asesinados en Europa­. Vemos que está ocurriendo otro genocidio en Venezuela, donde los niños están muriendo de hambre. Los niños no sobreviven porque no tienen las medicinas adecuadas. Todo por un solo hombre, Maduro. Él está causando esto y muchos le están ayudando a que esto suceda. Entonces, las Naciones Unidas no están haciendo su trabajo. Ellos no lo están cuestionando, no están resolviendo el problema. Realmente es repugnante su falta de acción.



JM: ¿Usted cree que las sanciones económicas han aumentado la migración y le están ayudando a Maduro a mantenerse en el poder? Es lo que dicen algunos expertos, qué piensa usted sobre esto?



RS: La gente estaba muriendo de hambre desde antes de que se impusieran las sanciones económicas. Maduro está matando a la gente desde antes de las sanciones económicas. Esta es nuestra única oportunidad. Tenemos que hacer todo lo que podamos, o sea, es nuestro único chance, ¿Qué más podemos hacer? El mundo tiene que hacer esto. Otra forma de ver esto, por ejemplo, es como logramos que el gobierno de Sudáfrica se hiciera a un lado años atrás con el Apartheid. La comunidad Internacional finalmente dijo, basta ya, no más, y eso es lo que tenemos que hacer con Maduro. El mundo entero tiene que decir, basta de matar a los niños enfermos, de matarlos de hambre, basta de que no tengan medicinas. Eso es lo que ellos están haciendo de manera intencional. Ellos rechazaron la ayuda humanitaria de Estados Unidos, la dejaron en la frontera, en Cúcuta yo lo vi. ¿Por qué lo hacen?, porque quieren matar a la gente.