En América Latina Nicaragua es el segundo país menos competitivo







11/10/2019 - 09:35:18

VOA.- El ranking del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) colocó a Nicaragua en el puesto 109 de 141 países a los que midió en el Índice de Competitividad Global durante 2019.



Con el análisis, WEF ubicó al país centroamericano como el segundo menos competitivo de América Latina, únicamente por encima de Venezuela.



Analizando el tema, el economista Enrique Sáenz dijo a la Voz de América que el presidente Daniel Ortega desperdició los recursos humanos y económicos del país.



“En materia de competitividad en la sociedad del conocimiento la clave está en la educación y con Ortega no se ha dado ningún paso adelante más bien hacia atrás”, señaló el experto.



Con los datos ofrecidos por WEF, apuntó Sáez: “en estas condiciones no es nada extraño que Nicaragua esté en la cola en los puestos de competitividad y mientras Ortega siga en el poder no hay remedio frente a esta situación lamentablemente”.



En tanto, Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua aseguró que este índice se toma como referencia por los inversionistas, al momento de decidir dónde llevar sus capitales, tema clave para generar empleos.



Sergio Maltés apuntó: “Estas son las consecuencias de la crisis que ya venimos padeciendo desde el año pasado, ¿qué pasa?: que nosotros al perder competitividad, hemos venido aumentando con todas las reformas tributarias que recibimos de parte del gobierno los costos de producción, afecta el precio y es difícil mantener la calidad de los productos, además es una amenaza a largo plazo”.



El análisis internacional y uno de los más importantes del mundo, señala que además Nicaragua enfrenta una baja adopción de tecnología de la información como lo reflejan las bajas tasas de suscripciones a internet de banda ancha, fija y móvil.