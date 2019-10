García Linera: Los cabildos no asustan, enseñan a entender las preocupaciones de la gente





11/10/2019 - 08:38:22

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el viernes que los recientes cabildos celebrados en el país no asustan al Gobierno, sino que, por el contrario, enseñan a entender las preocupaciones de la gente a través de ese tipo de manifestaciones democráticas y legítimas.



"Todo lo democrático no asusta, sino enseña a valorar en su justa dimensión qué está hablando la gente, no tanto el dirigente (....). Eso para nosotros es una enseñanza, es una cátedra política para entender por dónde va el espíritu colectivo e inmediatamente dar respuesta a esas preocupaciones", dijo.



En una entrevista en el programa El Mañanero de la red UNO, García Linera aclaró que el Gobierno no menosprecia los últimos cabildos realizados en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, aunque hayan sido organizados por grupos opositores que esconden sus intereses políticos partidarios.



"Lo central del cabildo es un malestar, pero luego también están presentes otros elementos políticos y liderazgos que están pugnando (...), el cabildo definió también tendencias y posibles candidaturas" para las elecciones subnacionales del próximo años, señaló.



A su juicio, los cabildos se desarrollaron sobre el trasfondo electoral y las peleas políticas entre quienes aspiran a ser candidatos a gobernadores y alcaldes.



Como ejemplo, observó que en el cabildo que tuvo lugar en la sede de Gobierno hubo una fuerte presencia de funcionarios de las alcaldías de La Paz y El Alto, y de militantes de Comunidad Ciudadana y Unidad Nacional.



"La composición del cabildo cruceño fue más ciudadano, en el caso del cabildo de La Paz no únicamente, pero fundamentalmente, agrupaciones políticas, partidos políticos y funcionarios de dos alcaldías", complementó.