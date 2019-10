El 4-1 no me golpea, en marzo será otra historia





11/10/2019 - 08:04:58

Página Siete.- Por segundo partido consecutivo, el director técnico de Verde César Farías repitió ayer que en marzo, cuando comiencen las eliminatorias mundialistas, “la situación será muy distinta para la Selección”.



El venezolano dijo que confía en los jugadores que viene probando en los amistosos que se disputan en fechas FIFA y que el momento de la verdad, la Verde mostrará otra faceta.



“En marzo veremos la capacidad de influencia que este cuerpo técnico le dará al grupo y el talento de nuestros jugadores. Quiero manifestarle a la afición que tengan plena seguridad que Bolivia va a competir a gran nivel. El resultado no me golpea, en marzo será otra historia”, reiteró Farías.



Otro punto que resaltó el DT fue que las fallas que cometió ayer su elenco son corregibles. “No es fácil la lectura que podemos hacer ya que hay que estar inmersos para tener la visión que tenemos del grupo. El primer gol cae en una pelota detenida y por quedar con diez dimos facilidades, en el segundo tanto, lo recibimos otra vez de saque de banda, pero estamos en el camino correcto, lo puedo corregir cuando trabajemos unas semanas más”, subrayó.



El seleccionado nacional emprendió anoche retorno al país, donde tenía previsto volver a las 4:00. En esta jornada comenzará de inmediato la preparación para recibir el martes a Haití en un encuentro que se disputará desde las 20:00 en el estadio Tahuichi Aguilera