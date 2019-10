San José recupera a jugadores lesionados







11/10/2019 - 08:01:51

El País.- Los jugadores Rodrigo Ramallo, Edivaldo Rojas y Mario Ovando, de San José se encuentran en etapa de recuperación, el caso más complicado es del delantero quien quedó al margen de seleccionado nacional por la lesión. El plantel jugará el siguiente viernes (18 de octubre) contra Nacional Potosí en la Villa Imperial por la décima sexta fecha del Campeonato Clausura.



Deymar Arce, fisioterapeuta del plantel explicó que la etapa de recuperación de los tres jugadores es prolongado, pero también es optimista pues el torneo está en receso, este fin de semana no habrá fútbol profesional ese tiempo será aprovechado para recuperar a los tres futbolistas, no menos cierto es que el delantero boliviano podría perderse el encuentro ya que su lesión es de cuidado.



Los jugadores son sometidos a exámenes y así poder dar el aval y así puedan volver al trabajo y a la par de sus compañeros. Arce también informó que el resto de los futbolistas están habilitados para continuar con el trabajo, no hay más complicaciones por lesiones. También es verdad que si habrá una baja sentida en el plantel, pues no podrá jugar Helmut Gutiérrez por expulsión.



Mientras tanto, este jueves el plantel volvió al trabajo después de unos días de receso, el grupo fue «licenciado» el día domingo después del encuentro que el ganaron a The Strongest (2-0) en la ciudad de Oruro, el capitán del plantel comentó que los jugadores también esperan que les paguen otro monto de la deuda que tienen con ellos, pues hay un compromiso de la dirigencia.