La jornada 16 del Clausura se vuelve a reprogramar







11/10/2019 - 08:00:54

El Diario.- La décimo sexta jornada del torneo Clausura 2019 volvió a ser reprogramada y los siete partidos se jugarán entre el viernes 17 y sábado 18 de octubre.



Los cotejos entre Sport Boys vs. Blooming y Wilstermann vs. Real Potosí se reprogramaron para el 27 y 28 de noviembre respectivamente, pero los aviadores hicieron llegar una nota a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) expresando su desacuerdo porque no fueron consultados y tampoco les llegó una comunicación oficial.



Además, sería perjudicial para sus intereses deportivos, por lo cual pidieron jugar el viernes 18 a las 18:15.



La Dirección de Competeciones de la FBF aceptó el pedido, pero ahora está buscando acomodar los horarios para esos dos partidos.



Los otros cinco encuentros ya tienen fecha y hora.



Viernes 18: Bolívar vs. Guabirá (15:30), Nacional Potosí vs San José (20:30) y Oriente Petrolero vs Always Ready (20:30).



Sábado 19: The Strongest vs. Aurora (15:00) y Royal Pari vs. Destroyers (19:30).