FBF pide aplicación de la norma en caso Fortaleza







11/10/2019 - 07:59:47

Los Tiempos.- El escándalo de la goleada de Independiente sobre Fortaleza por 14-1 no pasó desapercibido. En medio de acusaciones y susceptibilidades, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) envió ayer un obrado al Tribunal de Justicia Deportiva para que se aplique el artículo 38 del reglamento de la Copa Simón Bolívar.



“Presentamos demanda por suplantación de jugadores contra el club Fortaleza de Yacuiba, afiliado a la ATF, legalmente representado por su presidente Darío Laime, pidiendo que previo los trámites procesales se dicte resolución definitiva declarando probada la demanda”, explica parte del documento que al pie firma Adrián Monje, director de Competiciones de la FBF.



El pasado domingo, en el estadio Patria de Sucre, Fortaleza se presentó ante Independiente, pero con una reducida cantidad de futbolistas. Pese a que ambos planteles, luego de varias charlas, acordaron jugar el encuentro, finalmente el partido se dio y el Refinero ganó 14-1, resultado que levantó sospechas, además de comprobarse que el utilero y dos personas jugaron suplantando identidades de futbolistas registrados en el sistema Comet.



Ante todo lo expuesto, el documento pide la aplicación de la normativa con la suspensión de dos años para los jugadores que cometieron este ilícito; sanción de un año para el cuerpo técnico y asistentes del club Fortaleza; suspensión de un año para la delegada de Fortaleza, Mayerlin Segura Montero; suspensión de José Luis Saavedra, veedor del lance; anulación del resultado 14-1 y aplicación del artículo 38 del reglamento que establece el marcador 3-0 para el ganador.



Es también probable que el partido sea anulado y no se otorguen los goles y puntos a nadie.



Al respecto de las acusaciones sobre posible amaño, el titular de Fortaleza, Darío Laime, en contacto con Deporte Total, aseveró que no hubo suplantación de identidades y más bien acusó a la directiva de Real Tomayapo de intentar sobornarlos.



“Tomayapo me hace una oferta para observar ese partido o para hacerme dar ‘walkover’. No nos vamos a vender; mis jugadores van a poner alma, vida y corazón”, indicó sobre el partido ante la escuadra tarijeña del fin de semana.