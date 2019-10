Morales asegura que privatizadores y neoliberales encarnan a sus adversarios con miras a comicios







11/10/2019 - 07:31:58

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales y candidato del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró la noche del jueves que privatizadores y neoliberales encarnan a sus adversarios políticos rumbo a los comicios del 20 de octubre, a quienes les hará frente un instrumento político en unidad con las organizaciones sociales y respaldado por empresarios y académicos.



"La historia se repite de tiempos de la dictadura militar, del liberalismo y tiempos neoliberales, MNR con el bancerismo, el mirismo era opositor, pero gobernó con Banzer, ese grupo se junta nuevamente ahora la llamada megacoalicion de 20 años de neoliberalismo y Doria Medina se incorpora a la fórmula de Mesa, privatizadores del "Gonismo" se juntaron por instrucción de la Embajada de Estados Unidos", dijo en entrevista con el programa "Esta Casa no es Hotel" que se difunde por la red ATB.



Morales manifestó; sin embargo, que no es "extraño" que se "junten" ahora, así como lo hicieron en el pasado por órdenes de la Embajada de Estados Unidos.



"Sabíamos desde 2017 que el candidato de la Embajada de EEUU era Carlos Mesa, aunque se negaba públicamente, y ahora todos juntos, aunque otros separados UCS, MNR, pero la gran mayoría en torno al candidato de la embajada", dijo.



Observó también que sus programas plantean "lo mismo" pues si ganan las elecciones generales quieren entrar al Grupo de Lima, implementar un Estado regulador, proponen la racionalización de la inversión pública que es sinónimo de un "ajuste estructural" que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI) a gobiernos de la derecha, tal como sucede en Argentina.



No obstante, indicó que una gran ventaja es que el MAS está unido con organizaciones sociales, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y aquellos que no pertenecen a esa organización sindical.



Aseguro que a diferencia de otras elecciones en las que participó el MAS, en la actualidad recibió el respaldo de los empresarios y los académicos quienes se suman no por la candidatura sino por el programa de gobierno, en el que ven que se puede confiar porque garantiza la estabilidad y la prosperidad del país.



"Excepto la UMSA de la Paz, casi todos de Beni, Pando, Cochabamba, Oruro hasta Chuquisaca, rectores apoyando hasta de privadas", mencionó.



Consultado Morales sobre las encuestas, acostumbradas en la etapa electoral, indicó que sus resultados siempre fueron superados por casi 10% el día de la votación.



Citó, por ejemplo, que en las encuestas de 2005 el MAS tenía 33% y Podemos entre 29 o 30 %, pero el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos se impuso con una victoria de casi 54%.



El mandatario aseguró que la gente vota por el MAS porque garantiza estabilidad, seguridad y prosperidad gracias a programas sociales y productivos.