Morales revela que García opta por firmar decretos sobre temas delicados, todo para cuidar a Evo







11/10/2019 - 07:23:47

La Razón.- El presidente Evo Morales reveló este jueves que el vicepresidente Álvaro García opta por firmar decretos sobre temas delicados, “todo por cuidar al Evo”, lo que –dijo- es una muestra más de la relación de confianza que existe entre ambos mandatarios en la administración del Estado.



“Hemos creado mucha confianza con el hermano Vicepresidente, algo quiero decirle, por ejemplo, cuando hay algunos temas delicados que hay que tomar decisiones el Vicepresidente me dice: no, yo voy a firmar ese decreto (inaudible), todo por cuidar al Evo, eso no pasaba con anteriores gobiernos”, sostuvo en una entrevista en el programa Esta casa no es hotel, difundido por ATB.



Ambos mandatarios permanecen en el poder desde 2006, cuando ganaron con más del 50 por ciento de la preferencia electoral. Desde entonces triunfaron en otras dos elecciones con mayoría absoluta y ahora buscan un cuarto mandato consecutivo.



García había dicho inicialmente que no volvería a postular en las elecciones del 20 de octubre, pero luego retrocedió ante el pedido de los sectores sociales. Morales dijo que hay una relación de “compañeros, hermanos y amigos de mucha confianza” entre ambos.



“La sinceridad es la base de la confianza y construir confianza no es sencillo”, dijo en la entrevista que se hizo durante su jornada de trabajo.



Morales destacó la relación de confianza existente con García y que dista mucho, sostuvo, de la que tuvieron presidentes como el extinto Hugo Banzer con Jorge Quiroga y “yo diría Carlos Mesa con Gonzalo Sánchez de Lozada”.