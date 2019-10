La Paz y Cochabamba: Dos cabildos desconocen a Morales y aprueban desobediencia civil tras comicios







11/10/2019 - 07:18:36

Dos cabildos multitudinarios en La Paz y Cochabamba reafirmaron el compromiso ciudadano con la democracia, exigiendo el respeto al voto del 21 F, incluyendo la desobediencia civil. Además, se determinaron apoyar las demandas del sector salud y del Comité Cívico Potosino; respeto al medio ambiente tras las quemas en la Chiquitanía, entre otros.



Ocho puntos. El cabildo realizado en La Paz decidió:

1)Exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Electoral Plurinacional.

2) Desconocer la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera con desobediencia civil.

3) Votar únicamente por las candidaturas que cumplen con la Constitución.

4) Apoyar al sector salud en todas sus reivindicaciones.

5)Exigir amnistía general e irrestricta para todos los presos políticos especialmente para Franklin Gutiérrez y Sergio Pampa, ambos exdirigentes de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca).

6) Abrogar las leyes y D.S. promulgadas en contra de los bosques y desmontes en la Chiquitanía.

7) Abrogar el D S. 3738 sobre la explotación del Litio.

8) Acusar a Evo Morales y Álvaro García Linera por traición a la patria y otros delitos con la máxima sanción. Juicio de responsabilidades



COCHABAMBA



Reunión en la llajta. En Cochabamba se emplazó una tarima en la Plaza de las Banderas y parlantes para recibir a la población, que llegó en gran cantidad. El pedido es el respeto a las áreas protegidas, el respeto al voto del referendo del 21 de febrero y la democracia. Se recibió también a una caravana de mujeres y madres por la democracia que marcharon desde Bombeo y que ayer por la mañana tomó la avenida Blanco Galindo.



Una de las determinaciones aprobadas fue, precisamente, el exigir el “inicio de un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por los delitos de la violación a la Constitución Política del Estado, ecocidio, destrucción de la madre tierra y atentado contra la salud pública”.



De comprobarse un eventual fraude, determinaron “convocar a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a todas las instituciones gubernamentales y no, que junto a la población, expulse del Palacio a los trasgresores de nuestras leyes que atentan contra nuestra democracia soberanía y libertad”.



Desde tempranas horas de la tarde de este jueves se concentraron diferentes sectores políticos, plataformas ciudadanas y sectores sociales en la plaza de las Banderas. Estuvieron representante de sectores como los gremiales, médico y de la Marcha de Madres.



También acordaron la defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando ganó el rechazo a la repostulación, y la exigencia de renuncia de los candidatos Morales y García, además de "exigir la inmediata abrogación de las leyes y decretos que permiten el chaqueo, avasallamiento, loteamiento de la áreas verdes protegidas de nuestro y la declaratoria de emergencia nacional".



Otra de las decisiones tomadas fue exigir que el 10% del Presupuesto General de la Nación sea invertido en salud.



Potosí, presente. Marco Pumari, presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) en el cabildo paceño instó a los miles de ciudadanos que asistieron a la plaza San Francisco a sacar de una vez del gobierno a Evo Morales. Con la bandera rojo y blanco antes los cientos de asistentes Pumari dijo: "Me dirijo que los funcionarios públicos convertidos en esclavos públicos: rompamos estas cadenas y de una vez por todas votemos a ese dictador que no piensa en las familias bolivianas".