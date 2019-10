Joaquín Phoenix: Perdió 23 kilos comiendo una manzana diaria, lechugas y vainitas







10/10/2019 - 22:17:30

Para interpretar al ‘Guasón’ en la película ‘Joker’, Joaquin Phoenix perdió más de 20 kilos. Entorno a sus métodos para bajar de peso, varios medios y portales señalaban que el actor solo comía una manzana por día, una medida que parece extrema y poco saludable.



Ante estos rumores, Phoenix negó rotundamente haber recurrido a esa extraña y peligrosa dieta.



“No me alimentaba solo con una manzana al día. También tomaba, entre otras cosas, lechuga y judías verdes al vapor…Trabajé con un médico de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso”, explicó en conversación con Access.



Asimismo, el actor indicó que llegar al nivel de delgadez del personaje no fue sencillo y reconoció que perder peso en tan poco tiempo le afectó psicológicamente.



"Comer poco me afectó psicológicamente. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo”. También explica que llegó un punto en el que le daba miedo ganar unos simples gramos: “Las cosas no fueron más fáciles cuando llegué al peso que me había marcado. Me obsesionaba engordar apenas unos gramos. Es cierto que al final desarrollas una especie de trastorno. Quiero decir, es una locura”, precisó Phoenix a Associated Press.



EL EFECTO EN SU CUERPO



Por otro lado, Phoenix reconoció que su delgadez aportó mucho a la interpretación de ‘Arthur Fleck’, quien terminaría convirtiéndose en el ‘Guasón’.



“Al estar tan delgado sentí que era capaz de mover mi cuerpo de maneras que nunca había podido. Y creo que eso realmente aportó personalidad al personaje. Había previsto que con la pérdida de peso sentiría insatisfacción, hambre, debilidad y una especie de vulnerabilidad. Pero no pensé en la sensación de fluidez a la que llegué”, aseveró.



CRÍTICA POR EXTREMA DELGADEZ



Muchas personas han mostrado su indignación en las redes sociales, donde señala que lo que describe Phoenix corresponde a trastornos alimenticios.



Los detractores señalan que no es positivo que alguien con tanto poder de influencia como el actor hable de ello “como si fuese algo que puedas controlar”.