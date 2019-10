Chi dice que encuestas no pueden esconder su crecimiento a pasos agigantados





10/10/2019 - 20:38:56

El Deber.- Chi Hyun Chung, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), considera que los resultados de la última encuesta de CiesMori no puede esconder su crecimiento a “pasos agigantados”, pese a que le asigna un cuarto lugar, muy cerca de Óscar Ortiz.



Mediante un post en su cuenta en Facebook, el novel postulante señaló: “Sabemos que las encuestas responden a quienes las pagan, así también que tratan de minimizarnos, sin embargo, no pueden esconder que nuestro CRECIMIENTO es a pasos agigantados”.



Los Datos difundidos anoche por el Grupo EL DEBER indican que el aspirante a la Presidencia del PDC suma 5,8 por ciento del respaldo de la población, a solo dos puntos del senador opositor, que llega al 7,8 por ciento.



“Con todo respeto, no estamos para ensayar, queremos construir una nueva Bolivia, tenemos un Plan de Gobierno estructurado y sólido, las propuestas que lanzamos no son demagógicas, sabemos a qué nos estamos metiendo y estamos seguros que, con el apoyo de ustedes, este 20 de octubre Bolivia nos dará su voto de confianza”, acotó el boliviano de origen coreano.



El polémico candidato llegó en su momento a señalar que las personas con diversa orientación sexual necesitan ir al psiquiatra, que se debe “educar” a las mujeres y a plantear que Bolivia sea como Israel.



A 10 días de los comicios generales del 20 de octubre, las tendencias indican que Chi le disputa algunas regiones a Ortiz, poniendo en riesgo diputaciones y hasta senadurías que creía tener Bolivia Dice No.