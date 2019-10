Villena en el cabildo: El 21F está más vigente que nunca







10/10/2019 - 20:36:33

Página Siete.- El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que el movimiento de defensa del voto expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016, está más vigente que nunca y que la asistencia al cabildo de hoy significa la renovación del compromiso con la democracia del país.



"Estamos en un momento histórico para celebrar los 37 años de vida de la democracia, para renovar nuestro compromiso en la plaza histórica de San Francisco, para decir al partido de gobierno y a Evo Morales que el 21F está más vigente que nunca", dijo Villena a Página Siete, en San Francisco.



El exdefensor llegó a la concentración en horas de la tarde, junto a miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).



Remarcó que a través del referéndum del 21F, una mayoría de la población dijo No a un cuarto mandato consecutivo de Morales. "Porque nosotros le hemos dicho No a la reelección indefinida, se respeta la Constitución Política del Estado", sostuvo.



"Ellos en el ejercicio del poder han irrespetado, han pisoteado la Constitución, de manera que ese es el eje principal de todo esto, porque es una manifestación de indignación, no es un desfile, es una manifestación genuina de un pueblo que está haciendo historia en este día", indicó.



Villena agregó que el próximo 20 de octubre, cuando se desarrollarán las elecciones Generales "el voto castigo debe ser contundente, porque todo tiene su límite y ellos han traspasado todo límite", dijo.



En la concentración, se planteará la defensa de la democracia y del voto, y el rechazo al “centralismo secante”. Además se pedirá juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por el desastre medioambiental registrado en la Chiquitania.



De acuerdo al programa, harán uso de la palabra 14 representantes, entre ellos: Marco Pumari de Comcipo; Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz; Rolando Villena, exdefensor del Pueblo; María Galindo, activista feminista y Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, entre otros.



Diversos sectores sociales entre médicos, cocaleros, activistas de derechos humanos, medioambientalistas, universitarios, políticos como Carlos Mesa candidato de CC, Óscar Ortiz de BDN, Samuel Doria Medina líder de UN, y la población en general, se encuentran en la plaza mayor de San Francisco para participar del cabildo paceño.