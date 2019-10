UMSA tiene lista su segunda encuesta y anuncia que hará conocer datos sí o sí







10/10/2019 - 17:42:37

Erbol.- La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo presentaron este jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los resultados de la segunda encuesta de la alianza Tu Voto Cuenta. El rector Waldo Albarracín señaló que se esperará una respuesta inmediata, pero de todas formas el estudio se dará a conocer a la población “sí o sí”.



La primera encuesta de la UMSA fue difundida en TVU el 12 de septiembre, sin embargo, la vocal electoral Lucy Cruz declaró públicamente que el estudio no era válido por las observaciones que hizo el Órgano Electoral. La Universidad respondió formalmente al TSE, pero hasta la fecha no tiene respuesta.



Albarracín dijo que se está cumpliendo con presentar esta segunda encuesta al TSE, y que se espera que la respuesta de parte del Tribunal sea rápida, incluso en horas de la tarde.



“Hoy mismo tendrían que respondernos autorizando su difusión. Si no lo hacen quiere decir que ellos nos están pisoteando la Constitución, están pisoteando las leyes”, advirtió.



Aseveró que la encuesta tiene más de 14.400 personas en la muestra, y que es la más importante que se realizó en el país, tanto con cantidad como en metodología estadística.



El director de Jubileo, Juan Carlos Núñez, señaló que en realidad no existe un documento oficial del TSE que haya vetado la encuesta, por lo cual considera que el silencio avala el seguir avanzando con el trabajo.



“Nos han dejado en el limbo, y el silencio de manera positiva otorga ese derecho y poder seguir llevando adelante ese trabajo”, agregó.