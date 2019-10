Con maquinaria y canes, buscan a dos mineros sepultados: Cochabamba







10/10/2019 - 13:05:13

Los Tiempos.- Dos mineros de la cooperativa Arcani quedaron sepultados el pasado martes tras el desplome de parte del cerro de Orkoma en el municipio de Capinota. La Policía desplegó personal y canes especializados para buscar los cuerpos.



Los mineros, identificados como Santiago Nina (59) y Damián Nina Mayta (41), quedaron sepultados cuando explotaban oro, oficio al que se dedica la mayoría de comunarios del lugar.



El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, informó que no se tiene certeza de la profundidad en la que se encuentran los cuerpos.



“Los trabajos continúan, no ha sido posible rescatarlos. No tenemos conocimiento de la profundidad ni circunstancias del deslizamiento”, señaló.



El reporte policial refiere, por el tiempo que pasó y por las circunstancias en las que se produjo el hecho, que existe poca probabilidad de que los mineros sean rescatados con vida.



Efectivos de la Policía y Bomberos, además de comunarios de Arcani y Orkoma, realizan un trabajo conjunto para encontrar a los mineros, quienes fueron sorprendidos por un deslizamiento de piedras de gran tamaño al momento de abandonar el lugar.



Asimismo, coadyuvan en los trabajos dos canes, con sus respectivas guías, expertos en búsqueda y rescate de cuerpos y voluntarios.



Las labores de exploración se realizan con maquinaria pesada. En el sector, hay una retroexcavadora, palas cargadoras y volquetas.



La Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación (UGR) también se dirigió a la zona de desastre y desplegó maquinaria pesada.