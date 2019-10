Desbande en Bolivia Dice No: Asambleístas piden votar por Mesa





10/10/2019 - 13:02:53

Página Siete.- Cuando faltan 10 días para las elecciones generales, Bolivia Dice No (BDN) que postula al candidato Óscar Ortiz sufrió un desbande en la ciudad de Cochabamba. Asambleístas del Movimiento Demócrata Social (MDS) de ese departamento se desmarcaron de esa alianza y llamaron a la militancia de ese partido para que voten por Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana.



El asambleísta demócrata, Freddy Gonzales, dijo que la unidad del pueblo debe demostrarse con un “voto castigo” al presidente y candidato del MAS, Evo Morales. “Creemos que debemos votar por el candidato que tenga mayores posibilidades de hacerle frente a Evo Morales, debemos votar por aquel que si puede garantizar una segunda vuelta en nuestro país”, dijo Gonzales.



Según las recientes encuestas, se perfila una segunda vuelta entre Morales y Mesa en la que el segundo resultaría ganador. Esos estudios de opinión también señalan que el MAS ya no tendrá el control absoluto de la Asamblea Legislativa Plurinacional como ocurre actualmente.



“Nuestra posición es clara, todos debemos votar de forma unida para garantizar una segunda vuelta y eso significa votar por el candidato que tiene más posibilidades, Carlos Mesa”, agregó el asambleísta.



Movimiento Demócrata Social es el partido liderado por Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, del que también forma parte Óscar Ortiz.



Según Los Tiempos Digital, Lineth Villarroel, otra asambleísta de Demócratas, justificó este cambio. “No estamos cambiando de partido para nada, pero como Demócratas creemos que este es el momento de unidad” explicó.



El desbande ocurre después de que Mesa extendió la mano a Ortiz para construir una alianza; no obstante, el candidato de BDN dijo que “una línea de corrupción” lo separa de Mesa.