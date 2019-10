Pena de muerte y cadena perpetua: La mayoría de candidatos rechaza las sanciones extremas







10/10/2019 - 12:56:47

Opinión.- Seis de los ocho candidatos presidenciales a los que consultó la Agencia de Noticias Fides (ANF) se opusieron rotundamente a la implementación de las sanciones extremas contra los acusados de delitos graves.



La pena de muerte, la cadena perpetua, la castración química, son algunas de las sanciones extremas que muchas veces toman fuerza, pero se contraponen con la legislación boliviana que no reconoce ninguna de estas penas.



El incremento de los casos de violación contra mujeres y menores, los feminicidios e infanticidios, han sido utilizados como argumento para pensar en la inclusión de la pena capital, por ejemplo, en el Código Penal de nuestro país.



Sin embargo, varios organismos, entre ellos Amnistía Internacional (AI), sostienen que "la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y, en particular, del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes",



"Estos dos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas", cita AI.



De los postulantes a la silla presidencial, solo el candidato por el Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, manifestó su interés por hacer una enmienda en Constitución Política del Estado (CPE) para incluir estas penas.



El candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) manifestó estar de acuerdo con la cadena perpetua para personas que hayan incurrido en corrupción.



A continuación, les invitamos a revisar cada uno de los argumentos de los candidatos presidenciales sobre estas sanciones extremas.