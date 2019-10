Bolivia Dice No reconoce subida de Chi, pero seguirá con la misma estrategia





10/10/2019 - 12:54:37

El Deber.- La última encuesta de CiesMori para EL DEBER dejó cifras llamativas a solo 10 días de las elecciones nacionales (20 de octubre). Una de ellas es la intención de votos que tiene Chi Hyun Chung, candidato del PDC, que suma 5,8%, a solo dos puntos del tercero, Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No (7,8%).



Dentro del análisis que se hace un día después de conocerse el estudio, el diputado y actual candidato a senador por BDN, Tomás Monasterio, reconoce que Chi ha restado votos a su candidatura y que este es un electorado bien segmentado respecto al tema religioso.



Sin embargo, resaltó que de esa migración no ha sido beneficiado ni Evo Morales (Movimiento Al Socialismo) (36,2%), ni Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) (26,9%) pues ambos "se mantienen estancados fruto de las políticas de corrupción del pasado".



Dentro de ello también ve que en una sumatoria de los porcentajes entre Chi y Oscar Ortiz "se denota que hay un crecimiento mucho mayor que los otros dos (Evo y Mesa), pero obviamente, nosotros hemos sido afectados y hoy nos quedamos con un electorado ideológicamente posicionado".



Vladimir Peña, uno de los voceros de Bolivia Dice No, dijo a EL DEBER que el voto que se queda con ellos es "ideológicamente más duro. Los cinco puntos que tiene Chi provienen de nuestro espacio ideológico. Por el lado de Mesa no estamos perdiendo, seguimos incorporando electores”.



Seguirán con la misma estrategia



Monasterios dijo que respeta las encuestas pero considera que las verdaderas cifras serán arrojadas desde las urnas por lo que continuarán con su estrategia de campaña "caminando por los barrios y visitando provincias".



"Seguiremos recorriendo Santa Cruz, Bolivia, tenemos mucha fe y esperanza de lo que pueda venir. Un tema decisivo es el electorado indeciso que es el que vamos a conquistar y buscar construir esa alternativa de cambio para el país", dijo en entrevista con EL DEBER Radio.



No se ataca a opositores, sino a la corrupción



"Soy sincerio y franco, nosotros no atacamos a ningún opositor", dijo en referencia a Carlos Mesa. "Atacamos a la corrupción, el corrupto tiene que responder. Hasta ahora (Mesa) no ha respondido si recibió o no dinero para ser candidato de Gonzalo Sánchez de Lozada, nosotros atacamos la corrupción".



Recalcó sin embargo, que en el caso de una eventual segunda vuelta, entre el MAS y Comunidad Ciudadana, "nosotros vamos a ir siempre en contra de Evo Morales", por lo que un apoyo a Mesa estaría sujeto a un análisis.