Falta de inversión pone en jaque a cementerios, crematorios y funerarias en Venezuela

10/10/2019 - 12:30:49

El Nacional.- María Victoria Castellanos tuvo que esperar dos semanas por las cenizas de su padre. Desde una funeraria en Caracas, se trasladó el cuerpo del difunto a un crematorio en Charallave, donde le indicaron que solo debía esperar un poco. Por seguridad, se retiró del lugar y la llamaron 15 días después.



Esta es la realidad a la que se enfrentan muchos venezolanos que no tienen cómo pagar un servicio de inhumación o que tratan de cumplir la última voluntad de su ser querido.



Joel Urribarrí, presidente de la Cámara de Cementerios y Crematorios de Venezuela, afirmó en entrevista para El Nacional que actualmente hay crematorios en Maracaibo, Mérida, Barquisimeto, Valencia, Caracas y en el oriente del país.



“Todos funcionan sin problemas. No ha habido ningún colapso”, indicó. Sin embargo, destacó que hay regiones que están desatendidas porque no se cuenta con inversionistas en el sector.



La industria



Urribarrí dijo que montar un crematorio implica costos muy altos. “Actualmente un cremador está alrededor de 120.000 dólares. La inversión total ronda 500.000 dólares y no es nada sencillo la recuperación de ese capital”, señaló.



Sin embargo, asegura que los servicios crematorios han crecido por el conocimiento que tiene la gente del proceso. También por sus costos, que son más accesibles que una inhumación y, además, menos traumáticos, porque los deudos no ven directamente la operación.



Luis Mora, representante de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, afirmó que la industria presenta dificultades por los mismos problemas que tiene el ciudadano común: el transporte, además de fallas en los servicios de agua, electricidad y gas. A pesar de todo, dijo que prestan el mejor servicio posible.

Privados vs. públicos



Mora describió que en Venezuela hay aproximadamente 600 funerarias y 228 organizadas en la cámara.



Las regula, entre otros entes, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Sundee, Sencamer y las alcaldías.



“En estos momentos necesitamos apoyo de las autoridades en el tema de los trámites, que son muy burocráticos, sobre todo en los registros”, resaltó.



Dijo que según la ley vigente, las alcaldías y las gobernaciones son las responsables por servicios funerarios y cementerios. Pero actualmente, la empresa privada es la que le responde de manera más efectiva al público.



“En algunas alcaldías particulares sí se presta el apoyo, pero podría ser mejor”, indicó.



Urribarrí expresó que es necesaria más inversión para incrementar la cantidad de crematorios, ya que son una alternativa para darle un servicio más económico al público que se ve afectado por la inflación.



“El gobierno debe mejorar los servicios públicos del ramo. Nuestro sector es minoritario. El Estado controla 70% de los servicios de inhumación, crematorios y funerarios. Los cementerios públicos están muy abandonados. Por eso la gente busca el ámbito privado para darle digna sepultura a sus seres queridos”, afirmó.



Los costos



Mora agregó que en algunas oportunidades las personas no tienen dinero para velar a sus difuntos en una funeraria y lo hacen en sus casas. En este caso, ellos solo se encargan de embalsamar el cuerpo.



“En el costo hay variedad. Depende del tipo de servicio que la persona solicite. Hay desde 2 millones de bolívares en adelante. Hay muchos que no piden velación y van a la cremación directo”, destacó.



Dijo que el porcentaje de cremaciones aumentó debido a los precios de las parcelas en los cementerios. También ante la inseguridad o las dificultades de vigilancia dentro de los camposantos.



Urribarrí añadió que hay personas que tampoco tienen los medios para pagar una cremación. Indicó que los costos son menores porque los hornos emplean gas y las cajas para el reguardo de las cenizas son más pequeñas.



“Casi todos los crematorios y cementerios a nivel nacional tenemos convenios con las alcaldías. A los que son pobres de solemnidad, les donamos los servicios”, informó, y agregó que el promedio vale entre 1.600.000 y 3 millones de bolívares, dependiendo de la región.