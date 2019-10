Brad Pitt, la estrella de Hollywood que solo quiere ser normal







10/10/2019 - 12:24:21

El Comercio.- Solo acepta filmar los proyectos que se le antojan, seguro de que le van a pagar millones por su trabajo. Es considerado uno de los hombres más sexys del mundo y, si quisiera, podría jactarse de haber salido con las mujeres más bellas. Sus amigos son los más rankeados de la industria del séptimo arte y, cada vez que puede, aumenta su millonaria colección de arte, antigüedades, enormes mansiones y ranchos. Brad Pitt tiene la vida resuelta y, aun así, vive en constante depresión.



"La verdad es que no quiero que la gente sepa cosas de mí. Yo no sé nada de mis actores favoritos y creo que así está bien". Los problemas de Pitt ya se veían ver. Eran finales de 1994 y, entre litros de cerveza, el intérprete revelaba a Rolling Stone que necesitaba privacidad. Jamás la volvería a tener: desde que se sacó el polo en "Thelma y Louise" y cautivó a todas las mujeres del planeta, se volvió propiedad pública. "Me gustaría correr y tener aventuras", agregó.



La situación empeoraría. Su relación con celebridades como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston o Angelina Jolie hizo de su vida la comidilla de los tabloides. “¿Si le pegaría a mi versión mediática? Probablemente”, afirmó en el 2011 a Entertainment Weekly. La circunstancia de que a cada rato lo pararan en la calle para pedirle besos en vez de fotos se volvió la cruz que tuvo que cargar cada día.



La separación de Jolie lo hundió en lo peor de su mundo. Días enteros recluido en su sótano tomando y fumando marihuana (se dice) mellaron la relación. Cuando GQ le preguntó qué lo hacía feliz, él respondió: "Es una sensación que me elude. Veo la felicidad desde la ventana. Sabes que está allí, que se puede encontrar. He tenido momentos de alegría, pero me despierto y me doy cuenta de que es un sueño y eso me deprime. ¿Y sabes?, no quiero esquivar nada de eso. Quiero estar con la camisa abierta y recibir mis goles y ver".



Pero las aguas están en vías de apaciguarse. Y aunque los trámites de divorcio no parecen encauzarse, su vida sí. En los últimos tiempos, por lo menos, ha pasado tiempo con sus amigos: ahí está “Había una vez en Hollywood”. En paralelo, y mientras preparaba su nueva cinta “Ad Astra”, asistió a Alcohólicos Anónimos para solucionar el problema que terminó su relación con Jolie. “He hecho todo lo que he podido para dejarlo. [Fui parte de ese grupo] en donde hubo apertura y honestidad, como no la había conocido. Fue liberador mostrar mi lado más feo”, contó. Allí, en esas reuniones, él consiguió lo que siempre quiso: ser tratado como un mortal más.



-El llamado del espacio-



La nueva cinta que protagoniza la superestrella es “Ad Astra”, ficción que narra la historia del mayor Roy McBride (Pitt), un científico y astronauta que destaca en su trabajo, pero sobre el que pesa la muerte de su padre (Tommy Lee Jones), quien 20 años atrás entregó su vida por el avance del conocimiento humano.



El destino querrá que McBride se embarque en una misión para salvar al mundo y que termine cuestionando las investigaciones y la ética de su papá. Si bien el objetivo es claro, no podrá evitar su intento de hallar la respuesta a la pregunta que lo atormenta: ¿qué pasó con su padre?