Con fotos Juan Guaidó denuncia que el régimen de Nicolás Maduro promueve y ampara el terrorismo en Venezuela

10/10/2019 - 12:14:35

Infobae.- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el régimen de Nicolás Maduro “promueve y ampara el terrorismo” en Venezuela. “Pese a los intentos propagandísticos del régimen y su afán de distraer y engañar a nuestra gente, queda demostrado que son ellos quienes promueven y amparan el terrorismo, representando un riesgo para la paz de la región. Los demócratas del mundo debemos actuar en consecuencia”, expresó el líder opositor en su cuenta de Twitter.



Junto a su mensaje, publicó cuatro fotografías en las que se observa la presencia de grupos armados en el país con el aval del gobierno. En la primera imagen, se puede ver cómo un grupo de personas armadas custodia al ex ministro de Agricultura Freddy Bernal. El 11 de mayo de 2018, el presidente del Instituto venezolano de la leche y la carne, Carlos Albornoz, denunció en Twitter una situación irregular que terminó con la muerte de Manuel Tarazona, propietario de un matadero en el fronterizo municipio Rubio del estado Táchira.



“Tras un discurso, y en compañía de un grupo tipo comando, el MINISTRO DE AGRICULTURA URBANA es señalado por la comunidad de Rubio de ingresar al matadero de esa localidad, donde luego perdiera la vida el Sr Manuel Tarazona, ganadero de la región ¡No existen los DDHH en Venezuela!”, manifestó Albornoz.



En la segunda imagen que publicó Guaidó, se puede observar a Nicolás Maduro junto a Iván Márquez, guerrillero de las FARC, que se estima que está en territorio venezolano junto a un grupo disidente de la guerrilla colombiana que anunció el retorno a la lucha armada. La relación de Maduro con las FARC se remonta al 2001, cuando era diputado de la Asamblea Nacional. Desde esta época, el chavista sostuvo una estrecha relación y, en varios casos, de activa cooperación con los altos líderes guerrilleros como alias “Raúl Reyes” (fallecido), y Rodrigo Granda (alias “El canciller de las FARC”).



La tercera foto muestra a Iris Varela, ministra del servicio Penitenciario de Venezuela, rodeada de un grupo de civiles armados -presuntos miembros de los colectivos de Maduro- en la frontera con Colombia. La funcionaria se dejó ver el 24 de febrero de este año en un paso fronterizo y hasta le tomó fotografías a la gente que esperaba por la ayuda humanitaria.



Incluso esa jornada escribió en Twitter: “Buen día a todos desde la línea fronteriza, cuánto orgullo y honor sentimos de ser venezolanos bolivarianos, un pueblo de todas las edades, humilde que entrega su corazón en defensa de nuestra PATRIA, hoy más que nunca decimos CON CHÁVEZ Y MADURO VENCEREMOS”, señaló en la red social.



En la última imagen, se observa a Maduro mirando las armas que el régimen compró en 2015 para que colectivos chavistas y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimieran protestas opositoras. En un acto público, transmitido por cadena nacional de radio y televisión, el dictador venezolano hizo alarde del armamento adquirido.



Los vínculos de la dictadura chavista con grupos guerrilleros



El régimen de Maduro ha pretendido negar la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela. Pero los habitantes de la frontera, víctimas de esos grupos irregulares, no tienen dudas de que paramilitares y guerrilleros colombianos se han asentado al otro lado de la línea divisoria. En una nota publicada por Infobae, se recordaron algunos hechos que revelan la presencia, durante años, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano:



13 de diciembre de 2003



En el sector Novilleros, a solo 8 kilómetros de Rubio, municipio Junín del Táchira, fueron asesinados 3 Guardias Nacionales. El 15 del mismo mes fueron asesinados 4 Guardias Nacionales en Santa Bárbara del Zulia y posteriormente, el 17 de septiembre de 2004, en el municipio Páez del estado Apure, fueron asesinados por hombres de las FARC comandados por “alias Misael”, un Suboficial, cuatro Infantes de Marina y una ingeniero de Pdvsa.



10 de marzo de 2012



A las 4 de la tarde, en el sector Baritalia, Las Cruces, del municipio Junín (Táchira), el ELN asesinó al primer teniente Jackson Alejandro Ruíz Niño y el sargento segundo Nelson Gómez Ortega, del 211 Batallón Ricaurte de Rubio; resultó herido el sargento primero Juan Pereira Amaya. Según radiograma número 52-941-00020/0507 los oficiales fueron “para cumplir labores de inteligencia y corroborar información sobre posible desplazamiento de grupos armados”.



12 de marzo de 2012



El comandante (Ej) Pedro Palomo Campos, de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada de La Fría (Táchira), sale en comisión hasta Mata Mula, municipio Urdaneta. Montaña adentro detienen bajo cargos de rebelión a Deily Yolima Taborda Yotagri, quien vive en Las Quebradas, es colombiana y maestra; en su teléfono le encuentran mensajes vinculados con el ELN. Encuentran un campamento del ELN con las ollas de alimentos calientes para unas 50 personas, una gran alacena, libros y revistas del grupo.



23 de agosto de 2016



En el sector Tres Esquinas Macaguas, a la altura de El Milagro (Táchira), el ELN citó a 29 productores. Alias Ricardo, con acento colombiano, se presentó como el comandante, dijo que necesitaban recursos para defender a la revolución bolivariana. Fijaron una cuota de un millón de bolívares al mediano productor y dos millones a los más grandes, que pagaron antes del 7 de septiembre.



Febrero de 2017



A las 10:30 de la noche cerca de 60 hombres tomaron por asalto el Puesto de Comando Fluvial (PCF), en el sector “El Suspiro” del estado Amazonas. Los atacantes portaban fusiles AK-47, R-15, pistolas y granadas de mano. Sometieron a los cuatro efectivos militares, que estaban en el lugar, los amarraron y los amordazaron: S3 José Daniel Oliveros, S1 Elis Saúl Orfila Carreño, S1 Jorge Alí Miranda Molina y la S1 Grismar Milanyela Torres Castillo.



Se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Destrozaron el Puesto, se llevaron los teléfonos celulares de los militares, tres fusiles AK-103, con sus tres cargadores y treinta cartuchos. Las FARC les dijeron que si querían que les devolvieran las armas, les entregaran los detenidos y dos embarcaciones con su respectiva carga que el Comando DF- 632 les había incautado.



Septiembre de 2017



Visten de negro, botas de caucho, armas de guerra, capuchas y han sembrado terror en la frontera, específicamente en San Antonio del Táchira. Se mueven libremente frente a las autoridades militares. Ellos son disidentes del Ejército Popular de Liberación (EPL), más conocidos como “Los Pelusos”. Se ha venido enfrentando en las calles del pueblo con los paramilitares. Su jefe es alias “Comandante Fidel”, cuya primera acción fue desplazar a los paramilitares del cuartel central en el sector Llano Jorge, de San Antonio del Táchira, donde los guerrilleros se instalaron.



25 de julio de 2018



Esa noche el Tcnel. Julio Cesar Galbán Molina, comandante del 123 B.C. “Celedonio Sánchez”, presidió una comisión de casi 100 hombres y se trasladaron hasta “Caño Motilón”, municipio Catatumbo del estado Zulia. Pretendían llegar a una alcabala que tenía instalada el ELN en el sector “Puente de Casa de Tubo”. Los elenos les cayeron a plomo y ahí mataron al teniente (Ej) Roberto Ulpin González.



2 de agosto de 2018



La Asamblea Nacional nombró a los diputados William Dávila, Freddy Valera, Sergio Vergara, Francisco Sucre, Teodoro Campos y Luis Silva para que hicieran presencia en la isla de Anacoco (municipio Sifontes del estado Bolívar) como un acto de soberanía. Cuando la comisión llega a Tumeremo para seguir rumbo a la Isla de Anacoco, unos militares les advirtieron que en la vía iban a conseguir presencia de la guerrilla. “A casi un kilómetro después San José de Anacoco, había un punto de control muy rudimentario con tres individuos vistiendo botas de caucho, pantalón de camuflaje azul, franela negra, pistola automática en la cintura y un fusil. Utilizaban gorra con una estrella roja en la frente. Estaban a unos metros de la mina de oro Hojalata”, dijo el diputado Silva.



Campos por su parte dijo que los guerrilleros “vestían franela manga larga negra, gorra negra con estrella roja, blue jeans de esos viejos, donde a la altura del muslo tenían, en letras amarillas, las iniciales ELN. Más adelante en la mina de Hojalata vimos varios ranchitos del ELN”.



6 de agosto de 2018



Una mina antipersona con las cuales el ELN ha sembrado parte importante del Sur del Lago, estado Zulia, especialmente El Catatumbo, mató al sargento segundo del Ejército venezolano Brayan Alexánder Acosta Fruto. La mina estalló cuando una unidad militar pasaba, pisó una mina y voló en pedazos.



Agosto de 2018



La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), al mando del general Lapadula Sira, capturó a varios miembros del ELN, en El Catatumbo del Zulia. Uno de ellos contó dónde ocultaban 10 kilos de C-4. Una comisión se trasladó hasta el sitio revelado por el guerrillero, donde encontraron el explosivo a pocos metros del puente Venezuela, parroquia Udón Pérez de El Catatumbo, en una alcantarilla de la carretera Machiques-Colón.



El comandante Jorge del ELN difunde un comunicado en nombre de los habitantes del municipio Jesús María Semprún del Zulia. Se lee que rechazan la situación “que se está presentando en nuestro territorio fronterizo con relación al operativo de seguridad” que ha adelantado el Ejército venezolano en la zona. “Hemos apoyado todo y cada uno de los planes y proyectos llevados a cabo por nuestro máximo líder el comandante Chávez y por nuestro gobierno que hoy preside el presidente obrero Nicolás Maduro”.



Se quejan de las acciones “emprendidas por el Ejército venezolano comandado por el G/D Noé Aquiles Lapadula”, a la vez que dicen que han sido “atropellados sus derechos humanos y hemos sido tratado como grupo subversivo al margen de la ley”.



25 de agosto de 2018



La guerrilla ELN se instala en el sector Caño 14, municipio Catatumbo del Zulia. Le ordenó a los campesinos, ese día, que se fueran con sus enseres, incluso los perros. En el sector Valle Verde, está el campamento del ELN; los guerrilleros llegaron golpeando, amenazando y obligando a los campesinos a irse. En Cary Caimán y Sabanas Perdidas, también está el ELN.



2 de septiembre de 2018



Temprano esa mañana llegó un grupo de ocho hombres portando armas de guerra, al sector Caño Motilón, del Zulia. El jefe se identificó, ante los dueños de las fincas, como comandante Chucho del ELN. Les dijo que dueños y obreros debían abandonar las fincas de ese sector, porque ellos iban a controlar ese territorio. “Tienen 12 horas para abandonar el lugar”, les dijo. Una semana antes habían tenido éxito al obligar a los dueños de las fincas de Caño 14 a desalojar sus propiedades. Ahora el ELN está ocupando 4 fincas de palma aceitera y tres de ganadería. El comandante Chucho está instalado en las coordenadas 8.30’49’’N 72.27’02’’W.



27 de septiembre de 2018



A la instalación del Comité Agrícola del Sur del Lago, en el teatro Hugo Chávez Frías, en Santa Bárbara del Zulia, llegaron varios alcaldes, entre ellos la del municipio Jesús María Semprún, Keyrineth Fernández, quien también es constituyente, y quien se presentó en compañía del comandante Eliécer del ELN. Ella lo presentó como productor de palma aceitera, ante el asombro de los verdaderos productores de la zona que saben quién es Eliécer, han sido sus víctimas y lo reconocen como el comandante guerrillero que se ha identificado como tal ante los productores de la zona, cuando va a desalojarlos.



5 de noviembre de 2018



Al final de la aldea La Guascara, en la parroquia Isaías Medina Angarita, municipio Bolívar del Táchira, un grupo identificado como el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), prohibió recibir gasolina en las aldeas de Las Dantas, La Línea, La Guascara y Buena Vista. A las 9 de la mañana, llegaron a la aldea La Guascara diferentes camionetas, especialmente Toyota, con los jefes del grupo irregular armado; se informó a la comunidad de una reunión convocada por el Comandante Esteban, luego de lo ocurrido en La Mulata (municipio Pedro María Ureña) y la posible incursión paramilitar en esa población. Desde entonces hay más presencia guerrillera en la zona y se han desplazado por el sector Novilleros hacia Llano de Jorge.



Noviembre de 2018



El guerrillero colombiano, Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta” es comandante del ELN, grupo que en el sector Picatonal, municipio Átures del estado Amazonas, asesinó a tres sargentos de la Guardia Nacional: Alfredo Antonio Zolano Guevara, Robert José Artahona Díaz y José Jean Pierre Martínez Bolívar. Alias Garganta, quien tenía cédula venezolana N° 91.186.752, así como licencia de conducir y carnet de la patria, fue capturado en una Operación militar planificada por la ZODI 63 Amazonas, a cargo del GB Luis Eduardo Bustamante Pernía.



El ministro Padrino López dijo entonces que “Nuestra Fuerza Armada ha sido atacada cobardemente por grupos armados paramilitares que pretenden operar en nuestro territorio”. Aunque no lo identificó como guerrilleros, autoridades colombianas indican que alias Garganta es un comandante del ELN solicitado por varios crímenes y pidió su extradición. Ahora está en la cárcel de mínima seguridad de Policía Militar en Fuerte Tiuna, con acceso a privilegios, recibe encomiendas y alimentos que comparte con los militares y jefes de la cárcel, según contó recientemente al salir de esa cárcel el capitán Juan Carlos Nieto Quintero.



Diciembre de 2018



El ELN distribuye en El Nula, estado Apure, un panfleto que hacen llegar a cada casa y bodega del pueblo, los guerrilleros alias Tito Hierro, El Sobado y los jefes en la zona Camilo Grande y Julio César. El grupo que se identifica como Frente de Guerra Oriental comandante en jefe Manuel Vásquez Castaño, alerta que son “respetuosos del proceso revolucionario” de Venezuela “porque consideramos legítima la autodeterminación de los pueblos”.



Abril de 2019



12 viviendas de Rubio, municipio Junín del estado Táchira, amanecieron marcadas con “ELN” y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional. No hacía falta mayor explicación. Es una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote, con la advertencia de que ellos y sus familias están sentenciados si acuden al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo 2019.



27 de julio de 2019



En el sector El Laberinto, camellón principal, en las adyacencias de la hacienda El Milán, parroquia José Ramón Yépez, del municipio Jesús Enrique Lossada, estado Zulia, la Fuerza Armada venezolana abatió a un comandante disidente de las FARC y a otros tres guerrilleros. Los muertos resultaron ser: Jorge Luis Montero, alias Augusto, Maurely de Jesús Azuaje Urdaneta, además de un hombre y una mujer no identificados en el momento.



Los militares vieron a siete sospechosos vistiendo prendas militares, les piden detenerse, pero Montero y tres acompañantes dispararon contra la patrulla, mientras los otros tres huyeron. Luego de varios minutos de fuego cruzado, caen los cuatro guerrilleros.