EE.UU. planea imponer nuevas sanciones contra Cuba por su apoyo a Nicolás Maduro







10/10/2019 - 11:19:51

RT.- Estados Unidos va a imponer nuevas sanciones contra Cuba por su apoyo al presidente de Venezuela, así como echar "un vistazo más de cerca" al papel que desempeña Rusia en el proceso político venezolano, señaló el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams.



El alto funcionario destacó que crece la impaciencia del presidente Donald Trump por el fracaso de su campaña de "máxima presión" para destituir a Maduro, por ello se prepara para imponer nuevas acciones contra aliados del país latinoamericano. "Esa es la frustración que albergaba el presidente: había estado diciendo durante dos años: "¿Por qué no hacemos más?", citó al presidente estadounidense Elliott Abrams.



Según Abrams, Washington cree que Cuba y Rusia están "brindando un salvavidas a Maduro", nueve meses después de que la administración Trump decidiera no reconocer más a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.



Sanciones adicionales contra Cuba



Las nuevas sanciones contra Cuba, que ahora están bajo consideración, se esperan "en las próximas semanas". Probablemente, apuntarían al sector turístico de la isla, así como al petróleo que llega a La Habana de Caracas, mediante la creación de una lista negra de petroleros utilizados para transportar los suministros. Las restricciones adicionales a los estadounidenses que viajan a Cuba estarían destinadas a exprimir la isla económicamente y a hacer retroceder la apertura de la isla que se dio durante la administración de Barack Obama.



"Siempre estamos buscando formas de exprimir a Cuba porque no vemos ninguna mejora en su conducta con respecto a Venezuela, ni respecto a los derechos humanos", explicó Abrams en una entrevista en la oficina del Departamento de Estado.



Una respuesta unida y contundente



Por su parte, interviniendo en la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó de "criminales" las medidas restrictivas aplicadas por Washington contra La Habana.



"El bloqueo económico, comercial y financiero continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para el avance del proceso de actualización del modelo socialista", declaró Rodríguez, subrayando que el sector más afectado es el privado.

El vice primer ministro de Rusia se reúne con Nicolás Maduro en Caracas



El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, reiteró durante su reciente visita al país latinoamericano, que se celebró entre este 3 y 4 de octubre, que su país continuará fortaleciendo la cooperación con Cuba a pesar de la presión externa. Además, el primer ministro subrayó que Rusia y Cuba seguirán colaborando en varios ámbitos. A este respecto Medvédev llamó a La Habana a unir los esfuerzos para una cooperación aún más profunda y reiteró la solidaridad de Moscú con la nación isleña.



Moscú denuncia que América Latina afronta intervenciones de EE.UU. cuyo fin es promover golpes de estado, en Venezuela en particular. Hace una semana, Rusia y Venezuela acordaron desarrollar una agenda oficial de cooperación en comercio, economía, ciencia y cultura a largo plazo. El documento define la colaboración entre ambos países al menos hasta 2030 e incluye "todos los contratos de asesoría, apoyo y avance técnico-militar".