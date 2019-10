La Vinotinto pone a prueba a la Verde en duelo de técnicos venezolanos







10/10/2019 - 07:54:14

Los Tiempos.- Venezuela pondrá a prueba hoy (18:00 HB) el proyecto de su exseleccionador, el venezolano César Farías, al frente de la selección nacional, en un encuentro en el que ambos combinados buscarán realizar ajustes de cara a las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.



El técnico llanero se hizo con el banquillo de la Verde en agosto pasado, tras la destitución del cochabambino Eduardo Villegas, y llegó con la promesa de llevar al cuadro boliviano a la Copa del Mundo Catar 2022.



Será el segundo examen de Bolivia en esta etapa de Farías, luego del traspié (3-0) de septiembre pasado ante Ecuador, en Cuenca.



El año pasado, el exseleccionador venezolano ejerció como entrenador interino en Bolivia, labor que combinó con los compromisos que tenía en aquel tiempo como timonel de The Strongest.



Para el partido ante la Vinotinto Farías sólo dispondrá de jugadores de la División Profesional, al prescindir de habituales como Alejandro Chumacero, del Puebla de México, o Marcelo Martins, del Shijiazhuang Ever Bright de China.



Para el choque con Venezuela incluyó a varios experimentados como el atacante Carlos Saucedo, de 40 años, o el portero Daniel Vaca, de 41, combinándolos con la juventud del ariete Leonardo Vaca (23) y el volante Erwin Sánchez (27), hijo del exfutbolista y actual entrenador Erwin “Platini” Sánchez.



Bolivia, que se ubica en la casilla 72 del ranking de la FIFA, pisó territorio venezolano el martes pasado, y por la noche completaron su primera sesión de entrenamientos.



La Vinotinto llega al partido en medio de tensiones tras la renuncia del delantero del Atlanta United FC Josef Martínez.



Martínez, de 26 años y tercer anotador en la presente temporada (29 goles) de la MLS, anunció que no volverá mientras Dudamel dirija la escuadra, pues lo acusa de liderar un “proyecto personalista” y de darle un trato injusto.



Dudamel lo dejó fuera de la convocatoria para el amistoso contra Colombia el 10 de septiembre (0-0). En un esquema con un solo atacante y dos extremos, Martínez ha quedado relegado a costa del letal Salomón Rondón (Dalian Yifang, China).



Los venezolanos se juntaron el lunes en Caracas, aunque no fue hasta el martes que el grupo estuvo bajo las órdenes del seleccionador Rafael Dudamel.