Costa, privado de ejercer toda actividad futbolística







10/10/2019 - 07:52:09

Página Siete.- El vicepresidente de Always Ready, Andrés Costa, no podrá ejercer actividades futbolísticas por tres meses, según el castigo impuesto por el Tribunal de Justicia Deportiva. Por tal razón, piden que el directivo deje el comité de selecciones.



Según uno de los miembros de este tribunal, el dirigente del plantel millonario podrá asistir al estadio, “como hincha”, pero debe estar alejado de su cargo por el tiempo que dure su castigo, según el artículo 14 en el parágrafo XIII del Código Disciplinario de la FBF.



“La suspensión por partido o tiempo determinado de los sujetos contemplados en el Art. 3 del presente Código, implica también la prohibición de ejercer toda actividad futbolística”, dice el código de la FBF.



Si no cumple, su sanción puede ser extendida. Mientras tanto, la dirigencia del plantel de Always adelantó que apelará esta sanción.



Costa protagonizó un incidente en el duelo que su equipo venció por 2-1 a Sport Boys en la jornada 14 en el estadio de Villa Ingenio, donde hubo enfrentamiento entre jugadores, cuerpo técnico y dirigencia de ambos equipos, tras la victoria del plantel millonario.



El vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, dijo que pedirá al Comité Ejecutivo que se reemplace a Andrés Costa en el comité de selecciones. “Voy a pedir (en el próximo consejo superior) que se lo reemplace (a Costa) porque no puede ejercer, ya que está castigado. Lo que hizo fue una irresponsabilidad, ya que un dirigente tiene que guardar compostura”, señaló Blanco a el diario El Deber.