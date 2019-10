Gobierno conforma comisión técnica para trabajar sobre el litio







10/10/2019 - 07:40:01

Los Tiempos.- El Gobierno, a través del ministro Juan Ramón Quintana, decidió conformar una comisión interinstitucional técnica que trabaje en el análisis y la evaluación del proyecto del litio, según reportó el diario El Potosí, de esa ciudad.



Las declaraciones surgieron a la conclusión del tercer día de paro general indefinido del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en demanda de mayores regalías por la industrialización del litio. Estas protestas incluyeron marchas, puntos de bloqueo, la suspensión de labores escolares y el cierre de algunos comercios.



Ante esa situación, Quintana sostuvo una reunión ayer por la tarde en la población potosina de Uyuni con representantes de Comcipo y otras entidades regionales. Por parte del Gobierno participaron autoridades del Ministerio de Energía y de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).



Al término del encuentro, el Ministro anunció la conformación de una comisión interinstitucional para corregir el decreto. Quintana afirmó que la mayoría de las organizaciones sociales no quieren la derogación del Decreto 3738, pero sí su revisión.



La comisión técnica también se encargará de hacer seguimiento y monitoreo del proyecto, por recomendación de las organizaciones.



“Las normas son perfectibles, se debe evaluar la consistencia normativa y los estatutos. Si hay la necesidad de hacer modificaciones de manera consensuada de manera técnica, lo vamos hacer. Las leyes no están talladas en hierro, todas las normas son perfectibles”, aseveró al final de la reunión informativa en Uyuni.



Hasta el cierre de esta edición, se desconocía si Comcipo aceptaría formar parte de esta comisión y si levantaban las medidas de presión.



Poco antes de acudir al encuentro advirtieron que asistían sólo a escuchar y no a negociar, y que cualquier decisión sería tomada en Consejo Consultivo.



Otra de las preocupaciones era que la comisión anunciada por el Ministro de la Presidencia esté conformada, en su mayoría por entidades afines al MAS.



Quintana, por su parte, dijo que el Gobierno siempre estaba dispuesto al diálogo, pero pidió al Comité Cívico levantar sus medidas de presión.



Para Quintana hablar de regalías en un momento en que se inicia la industrialización es poco menos que “intentar matar” ese proyecto, por lo que pidió a los dirigentes que tomen conciencia porque ese tema se dialogará ampliamente y el Gobierno acudirá las veces que requieran a despejar las inquietudes que tengan.



DEMANDAS DEL PARO POTOSINO



Las medidas de presión fueron asumidas en un cabildo del 29 de septiembre en demanda de la abrogación del Decreto 3738 (aprobado en diciembre de 2018, que crea la empresa pública entre YLB y la alemana ACI Systems) y mayores regalías por la explotación de litio.



El comité cívico pide también que Potosí participe de forma directa en la explotación e industrialización del litio.