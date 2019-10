Mercado del gas poco favorable para Bolivia







El Diario.- “Cuesta arriba” para la apertura de nuevos mercados en la venta del gas boliviano y a la par, para aumentar las reservas del energético en pos de la seguridad de los consumidores tanto nacionales como internacionales, según se afirmó durante un seminario organizado por la Fundación “Jubileo”.



El panorama para Bolivia no es favorable, en especial con la Argentina, que tiene el yacimiento Vaca Muerta, mientras que con Brasil la situación es poco más a alentadora.



Uno de los expositores en el seminario Desafíos en el Sector de Hidrocarburos, Francesco Zaratti, dijo que se debería consolidar los mercados de exportación, sin embargo, advirtió que el panorama no es favorable para el país.



En el caso Argentino, dijo que como este país está en crisis, va hacer lo posible en independizarse de la importación de productos que tiene a la mano, y el shale gas y el shale oil lo tiene en grandes volúmenes, y le da suficiente autonomía, cuyos recursos se ubican en el reservorio de Vaca Muerta.



Pero pone reparos de que si el vecino país puede seguir comprando, lo haría por temas de costos y cumplimiento, es decir comprar para sus regiones fronterizas y para la exportación a países vecinos.



En tanto que Brasil registra el mismo panorama, pero hay más posibilidades de ampliar los años de venta, por lo menos 20 años más, también en las zonas fronterizas, tanto a Petrobras como a las operadoras privadas, señaló.



Mientras tanto, el analista energético Carlos Miranda, en su artículo de opinión nuevo Gobierno, nueva política energética, señala que con la conclusión del contrato GSA, “hemos quedado como un país con reservas de hidrocarburos muy menguadas. Energéticamente, con 50 % para consumo interno y 50 % para exportación”.



Y lamenta que desde hace 15 años, los resultados de exploración de hidrocarburos por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han sido totalmente negativos. “Liderados por los casi 8.000 metros de profundidad que tuvo el pozo Boyuy X2 de Repsol, desde hace más de un año se están perforando pozos exploratorios por las compañías contratistas, sin tener resultados hasta la fecha, que son profundos y muy caros”, señala.



En su momento, ante el término del contrato de gas con Brasil, sugirieron el mercado chileno, sin embargo, el vecino país trabaja en la generación de energía con fuentes alternativas, y adquiere gas de la Argentina.



Mientras los de Paraguay, Perú o Uruguay no son tan grandes como Argentina o Brasil.



INTERNACIONALIZAR YPFB



Por otra parte, Zaratti destaca la intencionalidad de internacionalizar a YPFB, pero no sólo debe abocarse a la apertura de oficinas en el exterior, sino en una transformación de la empresas estatal, que se transparente y ese a la altura de sus similares en el ámbito m undial. “La calidad empresarial cuenta mucho en hacer negocio”, apuntó.



RESERVAS



Por otra parte, en el tema de las reservas, el expositor guarda sus reparos, ya que no confía en las cifras del Gobierno, que asegura que se tiene 10,7 TFC. Y uno de los requisitos para tener mercados es asegurar la provisión de gas.



Sin embargo, Zaratti recuerda que en la década de los 90 se firmó contrato con Brasil sin contar con reservas, pero esto estimuló a las empresas a invertir y encontrar gas, más de lo necesario.



Sin embargo, señaló que en los 13 años de gobierno se privilegió la explotación antes que la exploración, lo que provocó que las reservas vayan disminuyendo, como sucede con los megacampos, que bajaron su producción.