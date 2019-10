Quipus destina menos recursos a producción, pero no toca salarios





10/10/2019 - 07:33:29

El Deber.- Tenía que ser la punta de lanza de la llamada revolución tecnológica. Pero desde su creación su misión ha quedado en el limbo: poca ejecución presupuestaria y un déficit operacional de Bs 143 millones, en cinco años de trabajo, son los resultados que ha tenido la empresa estatal Quipus. En este entorno, para 2019 la firma redujo su presupuesto de producción, pero mantuvo sus gastos administrativos (sueldos), según documentación a la que accedió EL DEBER.



Reajuste



En su planificación para este año la compañía presupuestó Bs 260,7 millones, pero el Ministerio de Economía redujo su asignación a Bs 200,7 millones.



Se consultó a ese ministerio sobre esta situación, pero indicaron que Quipus dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Para mantenerse esta franja, la estatal reajustó un 23% al sector de producción. Antes del recorte esta división tenía asignados Bs179 millones en su programación. Pero luego la cifra se achicó a Bs 119,2 millones.



En esa línea, la estatal hizo un leve cambio en la parte comercial pasando lo presupuestado de Bs 10,4 millones a Bs 10,3 millones.



Lo que no movió fueron los gastos administrativos (sueldos) que se mantuvieron en Bs 19,3 millones. La compañía estatal, tiene en planilla a 93 empleados.



Hay cuestionamientos a la empresa porque a su maltrecha situación financiera se sumó un caso de corrupción que involucra a cinco exfuncionarios.



Los extrabajadores desfalcaron a la compañía cerca de Bs 40 millones, según una denuncia hecha en enero, en la Fiscalía de la Paz, por la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes.



Asignación de recursos



De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, recabados por el economista Julio Linares, en cinco años de gestión (2014-2018), los ingresos de operación de Quipus llegaron a Bs 795,6 millones, por debajo de los gastos de operación que llegaron a los Bs 938,5 millones, registrando un déficit operacional de Bs 143 millones.



“El único año que tuvo holgura financiera, fue 2014, cuando recibió ingresos del mismo Estado, por la mencionada venta de las computadoras para alumnos y profesores”, explicó Linares.



Sobre la situación de la estatal, la ministra del área, Nélida Sifuentes, en contacto con el diario Los Tiempos, admitió que es una empresa con ‘números rojos’.



Sobre un cese de operaciones, dijo que con las nuevas misiones asignadas -ensamblar televisores y medidores inteligentes de gas, agua y electricidad- la empresa mejorará en un año.



Se buscó una versión de la autoridad, sobre los ajustes hechos por Quipus, pero de esa cartera indicaron que el responsable de gestionar la comunicación no estaba en la dependencia.



Asimismo se gestionó la versión del gerente general de la empresa, Segundino Cortez, pero desde su oficina, en reiteradas ocasiones, indicaron que estaba en una reunión. Ayer, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, admitió que fue un error que Quipus quiera generar ingresos extra con la venta de computadoras y celulares y explicó que, desde ahora, solo ensamblará equipos para regalarlos a los estudiantes.



En este contexto, explicó que el Estado subvencionará la entrega de esas computadoras y culpó a exgerentes de las irregularidades.



Para el diputado Amilcar Barral, la empresa debe cerrar. Explicó que solo en su creación de gastaron Bs 500 millones, pero siempre tuvo cifras en rojo. El parlamentario detalló que, en la producción de celulares, Tinku, se llegaron a ensamblar 30.000 unidades, pero solo se vendieron unos 2.000 equipos. Mientras el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, dijo que la estatal cumple una función social antes que comercial.



Poca ejecución



A esta situación hay que sumar la baja ejecución presupuestaria de la compañía. Según el informe de rendición de cuentas de la gestión 2018, de los Bs 386,3 millones de su presupuesto solo ejecutó un 14%; es decir, solo usó Bs 54,2 millones de lo asignado, según los datos oficiales, la mayoría de estos recursos se usaron para adquisición de kits destinados a la producción/ensamblaje. El informe detalla que no pudo desarrollar productos rentables por la carencia de capital de operaciones.