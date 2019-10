Centro de monitoreo vigilará la seguridad en los comicios







10/10/2019 - 07:25:35

Página Siete.- La seguridad de los comicios en el departamento de La Paz en las próximas elecciones generales será supervisada a través de un centro de monitoreo que tendrá como base de operaciones el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. En esta repartición trabajará personal electoral, representantes del Ejército de Bolivia, Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana.



Según la información difundida por el TED La Paz, se estableció que la base de operaciones del centro de monitoreo sea sus propias instalaciones durante la jornada electoral del próximo 20 de octubre.



“En esta reunión interinstitucional se definieron los requerimientos para llegar a cada uno de los recintos electorales, cantidad de efectivos, se delimitaron jurisdicciones, se expusieron los planes de acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para tener el control departamental de la seguridad”, apuntó la presidenta del TED La Paz, Florencia Laruta Flores, según difundió la institución.



Por su parte, el comandante departamental de la Policía, José Barrenechea, afirmó que basado en la información recibida en la primera reunión con las autoridades del TED La Paz se logró consolidar los planes de seguridad para el despliegue y reguardo que se realizará en todo el territorio departamental.



Según el TED, los efectivos resguardarán las 8.988 maletas electorales y el desarrollo de la jornada de votación para el buen funcionamiento de los 797 asientos electorales y 1.145 recintos.



También brindarán seguridad en los ambientes del TED y el Hotel Presidente, donde se realizará el cómputo de datos departamentales.



En esa línea, Barrenechea informó que la Policía desplegará el 70% de sus efectivos para garantizar el desarrollo de las elecciones generales. “Tenemos acuartelado al 100% del personal, nosotros tenemos alrededor de 10.000 efectivos, de los cuales el 70% estarán abocados precisamente a este trabajo de las elecciones”, dijo a los medios.



El restante 30% de los uniformados se ocuparán de las tareas rutinarias. Barrenechea enfatizó que no se descuidará la seguridad en caso de producirse alguna contingencia.



En una reunión previa, el comandante de las FFAA, Julio Tamayo, señaló que se tiene un plan de desplazamiento que se coordinará con las y los vocales del TED La Paz para lograr un trabajo efectivo. Detalló que se priorizarán las circunscripciones con mayor número de población y donde usualmente se forman filas durante el proceso electoral.



A nivel nacional, la Policía Boliviana desplegará a 20.871 efectivos antes, durante y después de los comicios, informó el comandante Vladimir Calderón.



Brasil: capacitaron a los jurados electorales en Sao Paulo



En la ciudad de Bady Bassitt, en el estado de Sao Paulo, Brasil, se capacitó a los jurados sorteados en el padrón electoral biométrico que formarán parte de las mesas de sufragio durante las elecciones generales del 20 de octubre, informó el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).



Los jurados capacitados en esa ciudad brasileña administrarán tres mesas de sufragio, que se instalarán en la escuela pública municipal Nice Beolchi Nunes Ferriera, recinto en el que más de 400 bolivianos están habilitados para sufragar. Está previsto que los residentes bolivianos que viven en los municipios brasileños de San José, de Río Preto y Mirasol, entre otros, participen de la jornada electoral.



Residentes bolivianos de 33 países votarán el 20 de octubre, ellos representan el 5% del padrón electoral.



Los bolivianos que viven en el extranjero se han organizado para resguardar el voto en el extranjero y evitar un fraude electoral, según han manifestado. Miembros del movimiento Cuida Tu Voto informaron que para cumplir este fin lograron acreditarse como delegados de diferentes partidos en varios países; no obstante no lograron obtener delegados en Irán, Corea del Sur, Rusia y Venezuela.