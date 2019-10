Ministra pide a médicos fijar fecha y la COB los presiona







10/10/2019

Los Tiempos.- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, afirmó ayer que no enviará más cartas al Colegio Médico de Bolivia para reanudar el diálogo, y demandó al sector que fije fecha y hora para retomar las negociaciones. Los galenos habían dado un ultimátum hasta hoy para que sea la ministra la que convoque a diálogo, después de 52 días de paro a nivel nacional.



En tanto la Central Obrera Boliviana (COB) advirtió con iniciar acciones legales, a través del Ministerio de Trabajo, contra los profesionales que no atiendan en la Caja Nacional de Salud (CNS).



Montaño explicó que el pasado 3 y 8 de octubre se enviaron dos misivas a los profesionales en salud, invitándolos a retomar el diálogo, pero que hasta ayer no se había recibido respuesta propositiva.



“El Ministerio de Salud ha mantenido una postura única frente al conflicto lanzando por el Colegio Médico de Bolivia. Desde el primer momento, hemos convocado al diálogo y lo seguiremos haciendo”, dijo.



Las declaraciones de Montaño surgen después de que los profesionales en salud otorgarán al Gobierno un plazo hasta el jueves para reanudar las negociaciones. El sector demandó que la respuesta se oficialice a través de un documento escrito.



La Ministra denunció también que, por causa de esta huelga, se suspendieron 33.859 consultas externas.



Además, aseveró que profesionales en salud, afiliados al Colegio Médico de Bolivia, reciben amenazas de sanciones por parte de esa instancia si no acatan el paro o huelga de hambre.



Los médicos acatan un paro de actividades desde el 19 de agosto en demandan de la incorporación del sector a la Ley General del Trabajo y mejores condiciones para implementar el Sistema Único de Salud (SUS).







MARCHAN CONTRA LOS MÉDICOS



El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió con sancionar a los directores de hospitales de la Caja Nacional de Salud (CNS) que no atiendan a los pacientes afiliados.



Las sanciones se aplicarán desde el Ministerio de Trabajo, y ocurrirán cuando los controles sociales de los diferentes centros de salud brinden sus informes, señaló Huarachi.



Los afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, en tanto, marcharon para exigir que el Colegio Médico de Bolivia suspenda el paro nacional que inició hace 52 días y retorne a la mesa del diálogo con el Gobierno.