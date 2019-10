Cabildos, marchas, paros y hasta huelgas en el día de la democracia







Página Siete.- La conmemoración de los 37 años de democracia en Bolivia llega a un escenario marcado por un clima de movilizaciones y medidas de presión: dos caravanas están en las vías, hay dos paros (de los médicos y de Comcipo), rigen dos huelgas y se prevén tres cabildos.



El 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Zuazo juró como presidente en medio del júbilo de la población que se concentró en la plaza San Francisco. Con la toma de posesión del “hombre de abril”, un día como hoy se cerró la época dictatorial.



Después de 37 años y a 10 días de los comicios generales, el panorama es diferente. Un manto de “incertidumbre” cubre a la democracia boliviana, afirman expertos y líderes de oposición.



“La democracia está en un momento de incertidumbre, esto por las señales que generó el Órgano Electoral Plurinacional. De la administración de la elección va a depender el futuro del país”, expresó la cientista política María Teresa Zegada.



Para el oficialismo, en Bolivia se vive una democracia “plena” porque “no hay persecución”, hay libertad de expresión y de movilización.



Los tres cabildos



Cívicos y colectivos ciudadanos de La Paz y Cochabamba convocaron para hoy a cabildos en defensa de la democracia, la libertad y la Madre Tierra.



En La Paz, Waldo Albarracín, miembro de Conade y rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), anunció que en la cita se ratificará el repudio a la postulación de Evo Morales, además que se exigirá elecciones transparentes, un Órgano Electoral imparcial y respeto a la Constitución.



En el cabildo paceño además se respaldará las medidas de presión de Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y se exigirá la libertad de los presos políticos, como Franclin Gutiérrez.



En Cochabamba, las plataformas ciudadanas también convocaron a un cabildo. La demanda se centrará en un juicio de responsabilidades contra Evo Morales por los incendios en la Chiquitania y en la defensa del voto del 21F y de las áreas protegidas.



En Tarija, los cívicos determinaron para hoy una marcha y para el 16 de octubre un cabildo con el fin de exigir al Gobierno respeto por Tariquía y por el voto del referendo del 21F.



Las dos marchas



Al cabildo de Cochabamba se sumarán las madres y mujeres por la democracia, que el sábado partieron de la localidad de Llavini, carretera Oruro-Cochabamba, para exigir la defensa de la Madre Tierra y la patria.



Una segunda marcha es protagonizada por los indígenas, que exigen al presidente Morales la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que autoriza los desmontes y el chaqueo.



“Seguiremos en esta lucha, los indígenas no nos rendimos, defenderemos nuestra Madre Tierra, pese al brazo operativo del MAS, de los llamados sin tierra que planifican cómo apoderarse de la tierra chiquitana”, dijo Adolfo Chávez, exdirigente indígena que acompaña la marcha.



Paros y huelgas



Hoy se cumplen 53 días del paro de actividades de los médicos, quienes demandan mejores condiciones laborales, además de ser incluidos en la Ley General del Trabajo.



En Potosí se cumple un paro indefinido por mejores regalías por el litio y en defensa de los resultados del 21F. Adicionalmente, hay un piquete de huelga de hambre en La Paz, el cual está encabezado por el líder cívico potosinista, Marco Antonio Pumari, quien instaló su medida de presión en la Casa Social del Maestro.



En Chuquisaca, los cívicos iniciaron ayer una huelga de hambre. El presidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), Rodrigo Echalar, se sumó a un grupo de dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD). Demandan una solución al problema del agua en Sucre y respaldan a los médicos.



En Pando, Beni y Oruro no tienen previstas actividades por el Día de la Democracia.



Ante ese panorama, el exvocal electoral Gonzalo Lema afirmó que la democracia boliviana vive una incertidumbre. Para que haya certeza -dijo- sea cual fuere el resultado de las elecciones, debe “respetarse el voto, porque en el ciudadano radica la soberanía, esa voluntad de hacer país”. “Por tanto no se la puede minar ese voluntad bajo ningún pretexto”, manifestó.



El diputado del MAS David Ramos afirmó que las medidas de presión sólo buscan desprestigiar al Gobierno, tomando en cuenta que faltan sólo 10 días para los comicios.



“La comunidad internacional pondera la profundización de la democracia. Hoy la libertad de expresión está garantizada, no hay persecución, todos son libres de hacer movilizaciones”, expresó el legislador.



En criterio del senador de oposición Arturo Murillo, la democracia “está en terapia intensiva”, porque el Gobierno en 14 años tomó las instituciones y prueba de ello es que Morales fue habilitado como candidato. “Los bolivianos deben estar preocupados de lo que se viene”, sostuvo el legislador.



Punto de vista

Franklin Pareja

Analista político



“La población ha sabido reconducir”



No soy de aquellos que dicen que nuestra democracia está a un paso de una dictadura, porque Bolivia ha tenido, a lo largo de 37 años, muchos momentos de turbulencia, donde la población ha demostrado siempre estar por encima de las organizaciones políticas.



Eso significa que a pesar de los proyectos políticos, algunos de corte liberal, de corte centrista o de extrema izquierda, a pesar de todas estas fuerzas políticas o proyectos de clase o proyectos del bloque popular nacional, en otros, siempre la población ha sabido rectificar y reconducir la democracia.



Nuestra democracia se reconstituye y regenera a pesar y por encima de las fuerzas políticas que llegan al poder, que usufructúan al poder, que convierten sus proyectos nacionales en proyectos de clase, terminan elitizando, aburguesando, corrompiendo. Es la ciudadanía, guste o no, la que termina reconduciendo por los fueros de la libertad.



No tenemos que ver este momento electoral como apocalíptico, porque hay una corriente de opinión y un coro de voces que tratan de llevar e instalar en la sociedad que estamos viviendo casi un proceso de venezolanización extrema.



A ello se suma el discurso del fracaso de las políticas, de los ajustes estructurales que están haciendo los países vecinos, que sería el destino ineludible para nosotros.