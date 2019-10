Inician desalojos de asentamientos en Chiquitanía; colonos protestan







10/10/2019 - 07:04:31

Los Tiempos.- La delegación del Comité Cívico, que recorre la Chiquitanía para verificar asentamientos ilegales, informó que se ha cumplido con levantar los primeros asentamientos ilegales que se tenían en la Chiquitanía. La Federación de Interculturales (colonizadores), por su parte, protestó indicando que el Comité Cívico usurpaba funciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).



“Ha habido desalojos en los municipios de San Miguel y San José de Chiquitos. Todo fue dialogando, les explicamos el mandato del Cabildo”, señaló el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, según portal del diario cruceño El Deber.



El cívico destacó que ha tenido conversaciones con los alcaldes de los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco, San Miguel y San José de Chiquitos, y valoró el compromiso de restringir toda ayuda que se les brindaba a los “tomatierras” dentro de las comunidades asentadas ilegalmente.



Dentro del trabajo que se realiza, se tiene la labor de autoridades que están gestionando una pausa ambiental y administrativa para frenar nuevos asentamientos en la zona.



Camacho señaló que el levantamiento de datos se paralizará por algunos días para asistir al cabildo que se realizará en La Paz. Además, mañana se darán a conocer los resultados del levantamiento de datos de la Chiquitanía.



Colonizadores



El ejecutivo de la Federación Departamental de Interculturales, Wilson Cáceres, sostuvo que la dirigencia del Comité Cívico de Santa Cruz usurpa funciones del INRA al hacer un relevamiento de información de asentamientos supuestamente ilegales en la Chiquitanía.



“Hemos cumplido todos los procedimientos para acceder a un pedazo de tierra y estamos en condiciones legalmente constituidas y autorizadas por el INRA”, acotó a la agencia Abi.



Cáceres reiteró que no se permitirá ningún desalojo forzado por dirigentes cívicos que, a su juicio, sólo persiguen intereses políticos.



El dirigente acusó a Camacho de querer postularse como gobernador por Comunidad Ciudadana (CC), partido de Carlos Mesa.



El pasado lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera, señaló que el INRA es la institución llamada a definir, mediante auditorías, si es que existen asentamientos ilegales en el país, y que no habría “desalojos al gusto del cliente”.



La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tildó de discriminatorios y regionalistas los desalojos de los asentamientos humanos en la Chiquitanía.



“¿Dónde notamos el sesgo discriminatorio, regionalista y violento? Cuando ofrecen sacar mediante el ejercicio de la violencia a las personas de ese espacio, todos somos bolivianos”, dijo.



Los líderes cívicos iniciaron el martes en distintos municipios de la Chiquitanía una verificación sobre los asentamientos de comunidades establecidos en los últimos años.



TRES INCENDIOS EN CONCEPCIÓN



El director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, confirmó que se reactivaron tres incendios en el municipio de Concepción, de Santa Cruz. En esa zona permanece el Ejército, que hizo un rastrillaje para identificar el incendio y sofocarlo en su totalidad.



“En Concepción tenemos la información de que tres incendios se han reactivado, esto es justo en los mismos puntos donde estábamos con los incendios importantes”, indicó.



El funcionario convocó a toda la población a no realizar quemas en esta época. “Todos velen para que nuevamente no se realicen quemas”, dijo.