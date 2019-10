Por qué los aviones no dan marcha atrás en la pista de rodaje





09/10/2019 - 20:32:08

Gizmodo.- ¿Alguna vez te has preguntado si los aviones tienen reversa? Probablemente no, pero la respuesta podría sorprenderte. Aunque no puedan dar marcha atrás cuando están volando —porque perderían la sustentación—, muchos aviones pueden invertir el empuje de sus motores en tierra para impulsarse hacia atrás:



Esta maniobra se conoce como “empuje inverso” y consiste en desviar la salida de los reactores para que los gases de escape sean expulsados hacia adelante en lugar de hacia atrás. Los pilotos usan el empuje inverso cuando necesitan frenar rápidamente al momento de aterrizar, ya sea porque la distancia de aterrizaje es demasiado corta o porque el mal tiempo ha reducido la efectividad de los frenos:



Sin embargo, rara vez usan el empuje inverso para dar marcha atrás. Cuando un avión está listo para ir de la puerta de embarque a la pista de rodaje, no lo hace por sus propios medios, sino que un vehículo adicional llamado tractor de arrastre lo remolca hacia atrás. Este proceso se conoce como “push-back”:



¿Por qué no se aprovecha el empuje inverso para maniobrar? Bright Side enumera unas cuantas razones, empezando por el ruido. El empuje inverso produce un ruido ensordecedor, así que se evita cerca de las terminales e incluso en la pista de aterrizaje por la noche. Pero el esfuerzo de los motores no solo genera ruido, sino también grandes corrientes de aire que levantan la suciedad del suelo. Si hubiera objetos metálicos en estas ráfagas, podrían herir al personal de tierra, romper las ventanas de la terminal o dañar el fuselaje del avión.



Otras razones de peso para no usar el empuje inverso son el gasto de combustible (acelerar en reversa consume más de lo habitual, lo que supone un mayor gasto para las aerolíneas) y un aumento de la contaminación (la maniobra produce demasiado dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero). Además, si el piloto frenara durante la marcha atrás, podría hacer que la cola del avión golpeara el suelo, algo que cualquier aerolínea querría evitar (tras un golpe de cola, los aviones tienen que ser inspeccionados a fondo para asegurarse de que no haya un daños ocultos a simple vista, y como les gusta decir a las aerolíneas: un avión parado es un avión que pierde dinero).