Marvel Fase 4: Tom Hiddleston quiere salvar a Daredevil







09/10/2019 - 20:19:56

La Verdad.- El talentoso actor Tom Hiddleston se unió a la campaña #SaveDaredevil la cual parecía perder toda esperanza hasta antes de su declaración. Ni siquiera el antagonista de la serie Vincent D"Onofrio pude hacer algo para evitarlo y vaya que sus esfuerzos fueron grandes.



Gracias a Tom Hiddleston el asunto a tomado un giro de nueva cuenta pues el reconocido actor de Marvel Studios desea ver a Charlie Cox permanecer el el universo cinematográfico, ahora más que nunca ambos actores se encuentran trabajando para una producción de Broadway, la obra de teatro llamada Betrayal la cual estrenará este 8 de diciembre de 2019.



Si bien no hay series de contenido para adultos confirmados en la plataforma Disney Plus, lo cierto es que si hay planes para una fase 4 del MCU, con ello el personaje de Daredevil podría hacer una aparición en futuras películas como la tercera película de Spider-man.



Como recordamos en Spider-Man lejos de casa, resultó que al final ya se sabía la identidad del héroe por culpa del villano Mysterio, a esto se le pueden atribuir dificultades a nuestro Peter Parker quien ahora más que nunca podría necesitar la ayuda de otro héroe de la ciudad y quien mejor que Daredevil.



Esta teoría resulta muy alocada o como muchos dirán “muy loki”, ya que ver a ambos héroes en Spider-man 3 resulta ser muy apresurado debido a las recientes noticias sobre el conflicto entre Marvel y Sony, dejando a nuestro Peter Parker fuera del MCU a menos que su tercera entrega no sea solo para su retiro formal de la historia de los Avengers.



Sin embargo, Spider-man no es la única ruta que podría salvar a nuestro justiciero Matt Murdock, pues según nueva información por parte del canal Lords of the Longbox, compartió predicciones sobre el MCU asegurando una secuela de Black Widow en donde se podría ver a un Daredevil, habrá que estar atentos ya que sus predicciones siempre resultan ser de las más acertadas.



Los fans demostraron su agradecimiento señalando que agregaran un lugar honorario a Tom Hiddleston en la campaña #SaveDaredevil, lo que nos demuestra lo mucho que ellos quieren a Charlie Cox como el Hombre Sin Miedo y que además están dispuestos a luchar por la unión de la siempre rechazada línea temporal de las series de Marvel Televisión como Agents of SHIELD, Iron Fist, Luke Cage y Agent Carter del Universo Cinematográfico de Marvel.