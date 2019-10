Elton John confiesa que la cocaína lo convirtió en un monstruo







09/10/2019 - 20:17:52

Perú21.- El cantante británico Elton John dio a conocer algunos adelantos de lo que será su libro. En este compendio brinda los detalles de lo que fue su lucha contra la adicción a las drogas.



Según con lo que contó, la cocaína fue lo que lo convirtió en un “monstruo” desde 1974, año en que empezó a consumirla. “La cocaína me hizo un monstruo. Meterme una raya de coca y luego inmediatamente volver por otra: eso era lo mío”, dijo.



“Una vez que comenzaba, no podía parar hasta que estuviera absolutamente seguro de que no había cocaína en ningún lugar cercano”, agregó Elton John.



Inclusive, a su adicción a la cocaína, se le añadió el alcoholismo. Ambos vicios generaron que el cantante británico provocara actos vergonzosos en públicos. Uno de ellos ocurrió en un bar de la ciudad de Cannes, en Francia.



“Luego, aparentemente, volví al plató de grabación, exigí que comenzaran a usar las cámaras, me quité toda la ropa y comencé a rodar desnudo por el suelo”, recuerda en sus memorias.



Elton John dijo que consumir cocaína, en la década en la cual comenzó a aspirarla, daba “cierto prestigio” porque estaba de moda y era exclusiva", pero su “patética” atracción hacia la droga no lo llenó internamente. “Me había vuelto exitoso y popular, pero nunca me sentí genial”, reconoce.