Chabelo aclara su estado de salud y pide que le paren a los memes







09/10/2019 - 20:15:49

Quién.- La tarde de este martes el actor Xavier López, mejor conocido por su icónico personaje para niños, Chabelo, se convirtió en tendencias en redes sociales luego de que varios internautas difundieran el rumor de que se encontraba hospitalizado.



Ante los rumores, fue su propia esposa quien decidió aclarar el estado de salud del amigo de todos los niños e incluso Teresa Mendoza, bromeó en llamada telefónica con Multimedios.



Está perfectamente bien; bendito sea Dios estamos aquí en Estados Unidos y él está perfectamente bien (...) lo que pasa es que cada vez que alguien famoso fallece quieren matar a mi marido, pero no, está muy bien



Por su parte, Chabelo también salió a desmentir su supuesto fallecimiento y envió un mensaje en Twitter para tranquilizar a su público, agregó además una frase que podría denotar lo cansado que está sobre las bromas que hacen referente a su estado de salud.



Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla



Cabe destacar que en abril se rumoró que el actor había sido hospitalizado de emergencia, sin embargo, en aquella ocasión Xavier López también hizo uso de sus redes sociales para desmentir esta información.



En la llamada telefónica para el medio citado, la esposa del actor afirmó que ya está acostumbrada a este tipo de rumores y nuevamente bromeó sobre la "inmortalidad" de Chabelo.



Antes me asustaba mucho, pero ahora ya no... está bien, está sano (...) Ya ves que los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo



Tanto “Chabelo” y la ocurrente frase “ya párenle” se convirtieron en las principales tendencias en Twitter desde la noche de este martes y la mañana de este miércoles.