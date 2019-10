Salvatierra dice que es discriminatorio y regionalista desalojar asentamientos ilegales en la Chiquitania







09/10/2019 - 20:04:07

La Paz, (ABI).- La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tildó el miércoles de discriminatorios y regionalistas los desalojos de los asentamientos humanos en la Chiquitania que sean considerados ilegales por los dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz.



Ese ente cívico impulsa una campaña de desalojo de comunidades asentadas ilegalmente en esa región del país, bajo el argumento de que son las responsables de los incendios forestales para habilitar zonas de cultivo agrícola.



"¿Dónde notamos el sesgo discriminatorio, regionalista y violento? Cuando ofrecen sacar mediante el ejercicio de la violencia a las personas de ese espacio, porque todos somos bolivianos, todos tenemos la posibilidad de trasladarnos", manifestó Salvatierra.



En conferencia de prensa, la legisladora oficialista dijo que todo proceso de dotación de tierras debe cumplir con una normativa y que si el Comité Cívico Pro Santa Cruz encuentra alguna irregularidad, debe ponerla en conocimiento de las instancias pertinentes.



"Pero esto no puede ser utilizado de forma arbitraria para ejercer la violencia puesto que esto en el fondo tiene una connotación discriminatoria, racista, regionalista y a eso no queremos volver los cruceños, a eso no queremos volver los bolivianos", indicó.



Según dijo, los tiempos de polarización entre algunos grupos de poder en Santa Cruz con el resto del país, entre 2007 y 2008, solo atrasaron las inversiones y el desarrollo de las potencialidades de ese departamento.



"Creo que debe subsistir ese ambiente que permite el ejercicio de los derechos a todos los bolivianos, de circular con absoluta libertad", apuntó.