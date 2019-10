Oposición venezolana se prepara para organizar a la población en rechazo al censo inmobiliario







Tal Cual.- Organizaciones políticas como AD, Voluntad Popular, Primero Justicia y UNT se activarán en las comunidades para explicar a la población que el censo inmobiliario que busca realizar el gobierno de Nicolás Maduro contraviene principios constitucionales y que solo debe ser realizado por el Instituto Nacional de Estadística cuando corresponde en 2021



El pasado 6 de septiembre, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dio a conocer que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó adelantar para este año la realización del censo nacional, que corresponde hacer en 2021, con una primera fase de levantamiento de información inmobiliaria, que será seguida en 2020 con el empadronamiento familiar.



En esa oportunidad, el titular de la Planificación indicó que el censo generará una “cédula inmobiliaria”, que contendrá datos estadísticos y geográficos y "permitirá agilizar la tramitación y pago de servicios”.



Además de la novedad de ese levantamiento de información inmobiliaria, en tiempos donde muchos venezolanos se han trasladado a otros países en busca de mejores oportunidades y dejado a familiares o incluso amigos al cuidado de sus inmuebles, el anuncio hecho por Menéndez generó alarma: entre los empadronadores del censo estarán miembros de la Milicia Bolivariana, representantes de lo que el chavismo llama el “poder popular” y también habrá gente que forma parte del movimiento Somos Venezuela, aunque a quien corresponde ejercer esas labores es a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y jóvenes voluntarios.



Partidista



Tales factores cargaron de un componente político extra al censo y generó reacciones en ONG y diversos sectores de la comunidad. La asociación MiCondominio.com, particularmente, refirió que el censo nacional representa “la mayor movilización civil que hay” y por ello cuestionó la participación de la Milicia Bolivariana, y además señaló que el Movimiento Somos Venezuela es una agrupación alineada con Nicolás Maduro y ha participado en eventos electorales en apoyo al mandatario.



“Esto es un hecho sin precedentes, tienen que dar una explicación. Un censo nacional debe ser llevado adelante por un órgano facultado por la legislación para que garantice objetividad y que los datos recabados no sean utilizados con fines partidistas, electorales y gubernamentales”, expresó entonces Elías Santana.



Este tema fue objeto de debate en la Asamblea Nacional, que en su sesión correspondiente al martes 1º de septiembre aprobó un acuerdo de rechazo al censo inmobiliario, en el que se establece exigir el cese inmediato del proceso, respeto al derecho fundamental a la propiedad privada y designar una comisión especial que investigue a los funcionarios que violen el derecho a la propiedad.



Durante el debate, el diputado Elio Serrano (PSUV), insistió en que el censo constituye una herramienta que se utiliza para la planificación de políticas públicas. “Una vez más se convierte una iniciativa del gobierno revolucionario en un fantasma”, expresó Serrano, quien añadió que se va a abrir una cédula para que cada propietario de un inmueble pueda tener acceso a créditos habitacionales.



Organización



Desde entonces, los partidos políticos de oposición han venido abordando el tema y preparándose para estar al frente del rechazo popular al procedimiento del censo inmobiliario. Algunos dirigentes han hecho llamados directos para que las personas no abran la puerta de sus casas a milicianos y líderes de partidos que quieran obtener la información de las viviendas, pero el gobierno ha indicado que a través de la mencionada cédula inmobiliaria se podrá acceder a créditos para mejoras de viviendas, por lo que muchas personas podrían sentirse coaccionadas a permitir el empadronamiento.



“Es un mecanismo inducido al control social de la población. Sabemos que existen dos artículos de carácter constitucional que prohíben de manera categórica este tipo de actividades, y atañen al derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Nosotros desde las organizaciones políticas tenemos que ir a los sectores populares, los gremios, sindicatos. Sin duda que no hay una intencionalidad propositiva sino a crear un mecanismo de generar perturbación y angustia en la población y esto hay que condenarlo desde todo punto de vista”, manifestó a TalCual, el vicepresidente del partido Acción Democrática (AD), Édgar Zambrano.



A juicio de Zambrano, este tipo de cosas se convierten en una especie de reto hacia los sectores populares, ya que, aseguró, quienes sufren las consecuencias de acciones de esta naturaleza, que afectan la propiedad son la clase media y los sectores populares.

Asedio



Lawrence Castro, diputado de Voluntad Popular (VP), hizo mayor énfasis en que la operación consiste en un paso más en el asedio a la propiedad privada.



“El chavismo busca avanzar hacia un modelo comunista retrasado, retrógrado que busca asediar a la población y no cumplir con los cánones de convivencia establecidos en la Constitución. Es una evidencia de la promoción de la delincuencia, una prueba más de que Maduro y Diosdado Cabello promueven la delincuencia, el robo, el pranato. No hay ningún tipo de garantía para la población de que los datos se mantendrán confidenciales o que servirán realmente para acceder a créditos o beneficios”, señaló Castro.



Añadió que es necesario decirle a la población que tiene que organizarse para defender la propiedad privada, “tanto la suya como la del vecino, amigo o familiar. No podemos dejar que nos roben nuestros apartamentos, nuestras casas, la herencia de nuestros hijos, nietos. También hay que señalar que toda persona que se preste para eso está cometiendo un delito y además está profundizando al país en la pobreza, la marginalidad. Quien robe alguna casa actualmente, debe saber que pronto eso será calificado como delito y se hará justicia”.

Desconfianza



El partido Primero Justicia (PJ) creó un correo electrónico, [email protected] para que los ciudadanos consignen denuncias o inquietudes y puedan recibir asesoramiento legal gratuito referente al tema del censo o la defensa de la propiedad privada.



El dirigente de PJ, Gabriel Santana, lideró una movilización del partido hasta la sede del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde entregaron una carta al presidente del organismo, Raúl Pacheco, conjuntamente con el acuerdo de la AN aprobado el día martes en rechazo al censo, en la que señalan su inconstitucionalidad y exigen el cese del mismo.



"En Primero Justicia hacemos un llamado a no cooperar con el censo, a no dar información que es privada a personas que no son de confianza", apuntó Santana.



Precisó que si fuera un censo realizado por el INE, donde todos los empadronadores fueran personas formadas y preparadas por ese organismo en un proceso de selección transparente, que en todos los países dura años hacerlo, no hubiera problema, pero en este caso sí lo hay porque los que van a realizar el censo inmobiliario son los milicianos "que son ciudadanos armados paralelos a la FAN, y militantes del movimiento Somos Venezuela que es un partido político y líderes del poder popular, que son militantes del PSUV y son los que manejan los CLAP, ninguno de los cuales genera confianza a los venezolanos".



Mala intención



“Es inoportuno, mal organizado, mal intencionado y por lo tanto no va a funcionar”, fue la afirmación que hizo el diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Enrique Márquez, quien aseguró que los dirigentes partidistas van a organizarse para advertirle a la gente “que no tiene necesidad de atender a ese censo, el cual debe ser pospuesto para un mejor momento”.



Además, adelantó que se iniciarían acciones en otras áreas, incluida la legal, para hacer frente al procedimiento. “Vamos a hacer lo que podamos para tratar de persuadir al gobierno para que no siga por ese camino”, puntualizó.



Para Lawrence Castro, la intención del Ejecutivo al adelantar el censo que corresponde al año 2021 lo que busca es propiciar una confrontación en la población.



“El gobierno está promoviendo un enfrentamiento entre la gente que no se va a dejar robar su propiedad privada ni la de su familia. Es una situación embarazosa porque más allá de una campaña, porque sabemos de la conciencia del pueblo de Venezuela pero también sabemos el nivel delictivo del PSUV, entonces lo que nos queda a nosotros es defendernos como población”, alertó el dirigente.



Fracaso



“Yo me imagino a la gente que van a censar en Maracaibo, donde están sin luz ni el resto de los servicios públicos. Me imagino que no les van a abrir la puerta, y eso también va a pasar en todo el país”, advirtió Enrique Márquez.



Édgar Zambrano coincidió con Márquez en prever que la población esta vez participará en el empadronamiento. “Este es un país que está reclamando paz social, que está en el límite de la crisis política, que no tiene oportunidad para un segundo tiempo, un gobierno que no da pie con bola utiliza este mecanismo como punto de inflexión para tratar de mantener una cohesión entre sus copartidiarios que hace tiempo no tienen. No van a lograr corregir el fracaso de sus políticas públicas”, vaticinó.



Ismael León, diputado de Voluntad Popular, indicó el jueves 3 de octubre que en algunas zonas donde ya se está adelantando el censo inmobiliario, como en la urbanización Nuevo Prado, efectivos de la Milicia Nacional preguntaron a las familias si sus integrantes pertenecían a alguna misión social del Ejecutivo, cuentan con vivienda propia y si tienen algún familiar fuera de Venezuela; mientras que personas del movimiento Somos Venezuela preguntaron si las personas estaban de acuerdo en que Nicolás Maduro repitiera como presidente.



Anunció que a las asambleas que realizarán con los vecinos en las comunidades llevarán lemas como "Nicolás, en tu censo con mi casa no cuentas" y el mensaje "no le abras la puerta a la dictadura".



Gabriel Santana refirió que el partido ha impartido una línea que es no abrir la puerta de la casa y no dar información que es privada.



"El censo es otra herramienta de amedrentamiento político. Lo decía el ministro Ricardo Menéndez, que si no participas te sacan del sistema, eso significa que no recibes la caja CLAP, bonos o becas. Vemos como cada día los CLAP van llegando a los sectores populares y clase media porque vivimos una situación muy dura", apuntó el dirigente.